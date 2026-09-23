Tragedia sul lavoro al Colosseo, muore operaio di 22 anni

AgenPress. Tragedia nella notte al Colosseo, dove un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo essere precipitato durante alcuni lavori. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte.

Secondo le prime informazioni, il giovane, impegnato come operaio rocciatore, sarebbe caduto da un’altezza di circa 10 metri. La gravità della caduta non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza nelle quali il giovane stava lavorando.

La tragedia riaccende ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi legati alle attività svolte in quota. Gli accertamenti dovranno chiarire che cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta e se siano state rispettate tutte le procedure previste per questo tipo di interventi.