Denunciato imprenditore crotonese e sequestrati circa 13 mila litri di gasolio annacquato

AgenPress. I Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno portato a termine un mirato intervento presso un distributore di Crotone.

L’operazione è scattata a seguito di una fitta serie di esposti e segnalazioni presentati da privati cittadini, i quali avevano riscontrato improvvisi e gravi danni meccanici alle proprie autovetture subito dopo aver effettuato il rifornimento. Gli accertamenti tecnici e i riscontri immediati eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno confermato le anomalie segnalate, culminando nel sequestro probatorio di due cisterne contenenti gasolio pronto alla commercializzazione e di 8 colonnine di erogazione.

L’ispezione, eseguita con aste metriche e pasta idrosensibile, ha svelato una macroscopica contaminazione da acqua nei serbatoi del diesel: ben 513,5 litri di elemento idrico su un totale di 12.797 litri di prodotto (pari al 4,01%), una quantità tale da documentare un gravissimo malfunzionamento, se non un danno strutturale dell’impianto, idoneo a danneggiare gravemente le vetture dei clienti.

Per il gestore dell’impianto, un crotonese di 53 anni, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal Procuratore – Dott. Domenico Guarascio, per il reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.).