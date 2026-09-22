Antisemitismo, UGEI: “Il ddl va approvato. Contro l’odio antiebraico serve un Paese unito”

UGEI lancia la campagna “Uniti contro l’antisemitismo – Per una legge necessaria, oltre gli schieramenti”

AgenPress. In una fase in cui l’antisemitismo torna a manifestarsi con particolare forza e il dibattito sulla DDL Antisemitismo si fa sempre più acceso, l’Unione Giovani Ebrei d’Italia (UGEI) chiede che il confronto superi gli schieramenti e si concentri sulla necessità di dotare l’Italia di strumenti concreti per prevenire e contrastare il fenomeno. Contro l’odio antiebraico non dovrebbero esserci maggioranze e opposizioni, dovrebbe esserci un Paese unito. È da questa convinzione che nasce “Uniti contro l’antisemitismo”, una campagna per chiedere l’approvazione del disegno di legge sul contrasto all’antisemitismo e sull’adozione della definizione operativa IHRA.

Negli ultimi anni l’antisemitismo è tornato a manifestarsi con una forza e una pervasività che impongono una risposta chiara e strutturata da parte delle istituzioni. Dopo il 7 ottobre 2023, questo è diventato ancora più evidente. Secondo i dati dell’Osservatorio Antisemitismo della Fondazione CDEC, nel 2025 in Italia sono stati registrati 963 episodi di antisemitismo, circa il 400% in più rispetto al 2022. Numeri che raccontano un fenomeno che non può essere affrontato soltanto attraverso dichiarazioni di condanna dopo ogni singolo episodio . Per questo l’approvazione di questa legge è una necessità e rappresenta un passo nella direzione giusta.

Il DDL costruisce un quadro nazionale di riferimento per il contrasto all’antisemitismo: adotta la definizione operativa di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), già accolta dal Consiglio dei Ministri nel 2020 e alla base della Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo, che il provvedimento mira a rafforzare e coordinare. Prevede inoltre strumenti di prevenzione, formazione e sensibilizzazione, promuovendo anche il dialogo nelle università, nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Lo fa ponendo al contempo un principio fondamentale: l’azione di contrasto deve svolgersi nel rispetto della libertà di critica politica e di espressione del pensiero, nonché della libertà di riunione e di associazione.

La campagna nasce da una convinzione precisa: la lotta all’antisemitismo non può avere un colore politico. Non è una battaglia di parte, né può essere ridotta a una contrapposizione tra schieramenti: è una responsabilità che deve unire, trasversalmente, istituzioni, forze politiche e società civile. Contrastare l’antisemitismo significa tutelare la sicurezza e la libertà dei cittadini di religione ebraica, ma anche difendere i principi democratici e la convivenza civile del nostro Paese.

Con “Uniti contro l’antisemitismo”, UGEI vuole contribuire a un confronto pubblico serio, informato e aperto, partendo dal testo della legge e dai suoi contenuti. La campagna racconterà nelle prossime settimane le principali disposizioni del provvedimento, risponderà alle domande più frequenti e coinvolgerà giovani, rappresentanti della società civile e personalità provenienti da sensibilità diverse.

Contrastare l’antisemitismo deve essere una responsabilità di tutti. Oggi, più che mai, è necessario che il Parlamento approvi questa legge.

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