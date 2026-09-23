Scilipoti Isgrò: “Senza immaginazione la politica è solo burocrazia del presente. L’immaginazione al potere per costruire il futuro”

AgenPress. “Giordano Bruno ci ha insegnato che solo chi sa immaginare l’infinito può liberarsi dalle catene del presente.

In un tempo in cui la politica rischia di ridursi a mera amministrazione dell’esistente, a contabilità e a sondaggio, desidero richiamare un principio fondamentale, troppo spesso dimenticato: l’importanza dell’immaginazione.

Un politico senza immaginazione è un burocrate del presente. Un politico con immaginazione è un costruttore di futuro. La celebre parola d’ordine “L’immaginazione al potere” non è uno slogan anarchico: è una necessità antropologica e politica.

1) La lezione di Giordano Bruno: l’immaginazione come organo della verità.

Giordano Bruno, grande e tormentato figlio del pensiero italiano ed europeo, ci ha insegnato che l’immaginazione non è fantasia evasiva, ma è una facoltà altissima dello spirito umano.

Per Bruno, l’immaginazione è il tramite tra la ragione e il divino, è la facoltà che permette all’uomo di concepire l’infinito dentro il finito. Scriveva che l’universo è infinito perché infinita è la potenza creatrice che lo genera.

È una lezione attualissima: solo un uomo capace di immaginare l’infinito può liberarsi dalle catene del pregiudizio, del dogmatismo e del quotidiano. Un politico che non sa immaginare è prigioniero dei numeri del giorno prima, dei recinti ideologici e delle paure del proprio elettorato. Un politico che sa immaginare, invece, vede oltre. Vede un Paese che non c’è ancora, ma che può esserci.

2) Il profilo cristologico: l’immaginazione è la forma più alta della Speranza.

Sul piano cristologico, l’immaginazione è una virtù teologale. Si chiama Speranza.

La Speranza cristiana non è ottimismo. L’ottimismo vede il bicchiere mezzo pieno. La Speranza cristiana immagina un bicchiere nuovo, immagina quell’acqua viva che Cristo promette. Dio stesso è il grande Immaginatore: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5).

Cristo non ha amministrato l’esistente. Ha immaginato il Regno. Ha immaginato un uomo nuovo. Ha immaginato che i peccatori potessero diventare santi e che gli ultimi potessero essere i primi. Senza questa immaginazione divina, che è amore creativo, il cristianesimo sarebbe rimasto una setta.

La politica di ispirazione cristiana non può che essere immaginazione al potere: capacità di immaginare una società più giusta, una famiglia più sostenuta, una comunità più fraterna e una pace più vera.

3) Il profilo politico-sociale: la crisi dell’Italia è una crisi di immaginazione.

Ed è qui il nodo politico e sociale più urgente.

La crisi che l’Italia vive non è soltanto economica, demografica o energetica. È, prima di tutto, una crisi di immaginazione. Abbiamo smesso di immaginare l’Italia tra vent’anni. Ci limitiamo a tamponare, a gestire, a sopravvivere.

Senza immaginazione non si affronta la denatalità: serve immaginare un nuovo patto generazionale.

Senza immaginazione non si affronta la povertà: serve immaginare un nuovo welfare che parta dalla persona e dalla famiglia.

Senza immaginazione non si affronta la questione giovanile: serve immaginare un futuro che non costringa i nostri figli a partire.

La Democrazia Cristiana, che stiamo ricostruendo con spirito federativo, e l’Unione Cristiana, che ho l’onore di presiedere, vogliono essere esattamente questo: il luogo in cui l’immaginazione torna al potere. Non come utopia astratta, ma come progetto concreto, radicato nei valori cristiani, nell’umanesimo integrale e nella dottrina sociale della Chiesa.

La burocrazia gestisce le mappe. La politica con immaginazione traccia nuove rotte.

È questo che l’Italia attende.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò – Presidente Nazionale Unione Cristiana e Responsabile Nazionale dei Dipartimenti della Democrazia Cristiana