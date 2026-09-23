Electrolux: Serracchiani, premier Meloni venga in aula

AgenPress. “Giorgia Meloni deve venire in aula. Vista l’incapacità del Ministro Urso abbiamo chiesto fin dall’inizio che scendesse in campo la presidente del Consiglio Meloni e che ci mettesse la faccia. Non è la prima volta che Electrolux tenta di lasciare l’Italia in questo modo dopo aver ricevuto finanziamenti e rassicurazioni, dopo aver riportato anche una parte della ricerca e sviluppo in Italia. Però quando accadde in passato, scese in campo il Governo nella persona del Presidente del Consiglio di allora”.

Lo ha detto la deputata dem Debora Serracchiani, annunciando in aula l’adesione del Pd alla richiesta di informativa urgente sulla crisi Electrolux.

“La presidente Meloni mette la faccia soltanto su quello che le conviene” – ha sostenuto la deputata dem – festeggia la longevità del Governo mentre nel frattempo stanno licenziando i lavoratori dell’Ex Ilva”, sottolineando che “questa è la fotografia plastica del Governo che sta abbandonando tutte le grandi crisi industriali”.

In merito alla crisi del settore dell’elettrodomestico e di Electrolux, Serracchiani ha paventato che il Governo si stia “piegando alle richieste da parte di un’azienda che vuole abbandonare il Paese” e ha accusato: “Non siete neppure in grado di pretendere che l’azienda si presenti al tavolo con un piano industriale e state già calcolando i costi degli esuberi”.

“Smettetela di dare la colpa sempre a quelli che c’erano prima – ha detto ancora Serracchiani – smettetela di dare la colpa all’Europa, perché adesso la responsabilità è vostra, è vostra da quattro anni ed è da quattro anni che non state facendo niente”.