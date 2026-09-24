Rampelli (FdI): “Giusto sospendere cittadinanza a chi non parla italiano. Tetto stranieri misura di integrazione”

AgenPress. “Se è giusto sospendere la cittadinanza a chi non parla italiano? Assolutamente sì: per garantire l’integrazione è necessario che si parli la stessa lingua, o almeno che ci si capisca. Come fa un cittadino straniero che non parla italiano, per esempio, a rispettare le nostre leggi?”.

Lo ha dichiarato Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo oggi a “Corrente Alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Il tetto agli stranieri in classe è un provvedimento talmente scontato e banale che ci vuole veramente un coraggio straordinario per contestarlo. Riguarda problemi di carattere linguistico, quindi quegli stranieri non italofoni che non parlano la lingua italiana – ha aggiunto Rampelli -. Non c’entrano assolutamente un fico secco il razzismo, la xenofobia e la discriminazione: sono tutte balle che vengono spiattellate ogni volta da parte di chi non ha argomenti. È esattamente l’opposto”.