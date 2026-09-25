Cottarelli: “Non farei il leader del campo largo. Penso si andrà a elezioni anticipate”

AgenPress. “Non farei il leader del campo largo perché non sono d’accordo con le politiche economiche che, al momento, sia il Movimento 5 Stelle sia il Pd sembrerebbero voler portare avanti. Se fossero furbi, secondo me, metterebbero un leader terzo”.

Lo ha dichiarato Carlo Cottarelli intervenendo oggi a “Corrente alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

E sulle elezioni anticipate, alla domanda se si andrà al voto prima della scadenza naturale della legislatura, Cottarelli ha risposto: “Se dovessi scommettere, scommetterei di sì”.