Giornata Mondiale degli Animali. Al via “Super Fra e la vera magia: il Creato ci fa grandi”

AgenPress. Arriva “Super Fra e la vera magia: Il Creato ci fa grandi”. L’evento, che si svolgerà il 4 ottobre 2026 in occasione della giornata mondiale degli animali, sarà ospitato al Centro Talenti Village per festeggiare anche il reinserimento della ricorrenza dedicata a San Francesco d’Assisi. Una giornata ad ingresso gratuito tra spettacoli, educazione cinofila, laboratori creativi e giochi green per celebrare il legame con la natura e i nostri amici a quattro zampe. Proteggere la Terra, e ogni sua creatura, non è solo un dovere per gli adulti, ma un valore fondamentale da trasmettere alle nuove generazioni.

Per questo il 4 ottobre il Centro Commerciale Talenti Village a Roma (Via della Bufalotta, 548) si trasforma in un villaggio a Km 0, sostenibile e aperto a tutta la famiglia, con una serie di iniziative dalle 11:00 alle 19:00. Protagonista assoluto sarà Super Fra, un personaggio ispirato alle gesta del Santo, pronto a coinvolgere i più piccoli e far sorridere i grandi e attorno al quale ruoteranno vari personaggi, tra cui gli educatori cinofili Andrea Calì con il suo Maui, il cane attore e Fabrizio Innocenzi con la sua Kira, dell’associazione Animali in Famiglia, che attiveranno percorsi e consigli per tutti coloro che verranno insieme al proprio cane. Ci saranno poi i laboratori “Racconti e favole del Bosco” con Lis Team Rock’et, provenienti dalla cartoon band più inclusiva che c’è, e le loro creazioni e le favole a tema riciclo.

Nel programma della giornata, resa possibile grazie alla collaborazione con Vitakraft, Lisciani Giochi, Gruppo Satur Passione Casa, anche una serie di performance esclusive pensate per stupire e sensibilizzare con Mago SuperAle: protagonista di uno spettacolo magico dedicato al valore autentico degli animali, alla loro intelligenza e al rispetto che meritano ogni giorno, e il prestigiatore Auro Cardillo, in scena con numeri dedicati all’ecologia e al riciclo creativo, per dimostrare che riutilizzare le risorse è la forma di magia più potente per salvare il pianeta. Previsto, inoltre, un angolo dedicato ai libri pet e un’area set per foto ricordo e postazioni trucco dove i più piccoli potranno scegliere un ricordo del proprio animale da sfoggiare sul viso.