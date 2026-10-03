Roma. Tor Sapienza, 20 dosi di crack pronte per lo spaccio. Arrestata una pusher venezuelana

AgenPress. I militari del Gruppo Pronto Impiego hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una donna di nazionalità venezuelana per l’ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai “Baschi Verdi” in viale Giorgio Morandi, nel quartiere di Tor Sapienza, a seguito dell’individuazione del soggetto intento alla cessione di stupefacenti a un terzo acquirente, il quale ha tentato invano la fuga opponendo resistenza ai militari.

Le successive attività di perquisizione e approfondimento hanno consentito il rinvenimento e il conseguente sequestro di circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “crack”, già ripartiti in 20 dosi destinate all’immissione sul mercato illegale.

La donna è stata condotta presso gli uffici del Reparto per le procedure di identificazione e posta in stato di arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida, le veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e giudicata con rito direttissimo.