Smantellato un “supermarket” della droga. Rinvenuti oltre 70 chilogrammi di sostanze stupefacenti

AgenPress. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Varese hanno rinvenuto e sequestrato 19 kg di cocaina, 49 kg di marijuana, 1,9 kg di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD, 200 pastiglie di ecstasy, 6.600 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio, nonché due bilancini di precisione, oltre a un taser, un machete, una mazza da baseball, un manganello telescopico ed un coltello a serramanico, arrestando, nel contempo, tre soggetti, una coppia di 55enni spagnoli ed un 34enne italiano residente in provincia di Varese.

In particolare, la pattuglia delle Fiamme Gialle ha notato un caravan con targa spagnola e con a bordo un uomo, una donna e “Watson”, un piccolo bassotto fulvo di Bretagna, dirigersi lentamente, imboccando una strada sterrata senza uscita, verso le aree boschive della provincia di Varese note per essere teatro di spaccio di droga, seguito a distanza ravvicinata da una Fiat 500. Insospettiti dall’inusuale itinerario dei due veicoli in colonna, i Finanzieri, mantenendosi a distanza, dopo aver richiesto l’intervento di una pattuglia di supporto, si sono nascosti tra la fitta vegetazione in attesa di verificare le intenzioni degli interessati.

Giunti in prossimità di uno spiazzo ai piedi del bosco, gli occupanti del camper, dopo essersi guardati intorno, scaricavano un primo voluminoso borsone per collocarlo all’interno del bagagliaio della Fiat 500 condotta dall’italiano. Ritenendo trattarsi di un trasbordo di droga e sopraggiunti i rinforzi, i militari decidevano di intervenire bloccando i presenti e rilevando all’interno del borsone appena caricato sull’utilitaria numerosi panetti di cocaina riportanti la singolare effige dell’eroe Superman. La perquisizione del camper e dell’abitazione dell’italiano destinatario della droga hanno portato così al rinvenimento e al sequestro del vasto assortimento di sostanze stupefacenti e delle armi bianche, con il contestuale arresto dei tre soggetti.

Tra la cocaina sequestrata ne è stata rinvenuta una parte miscelata con metanfetamine e “aromatizzata” artificialmente, per finalità di “marketing criminale”, ai gusti di fragola, uva, cocco e melone. Lo spaccio dell’intero carico di droga avrebbe fruttato oltre cinque milioni di euro.

Gli arrestati sono stati condotti presso le Case Circondariali di Varese e Como a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Varese, che ha convalidato le perquisizioni, il sequestro e l’arresto, dovendo rispondere di traffico di stupefacenti e detenzione di armi improprie. Il piccolo Watson, rivelatosi estremamente paziente e docile durante tutte le fasi dell’operazione, è stato, invece, dapprima accudito in caserma dai Finanzieri ed in seguito affidato ad una famiglia offertasi volontaria per un’adozione temporanea.