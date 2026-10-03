Arnaldi sfida Alcaraz al Tokyo Open: l’azzurro cerca l’impresa contro la testa di serie numero 1 del torneo

AgenPress. Matteo Arnaldi trova sul suo cammino al secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo la testa di serie numero 1 del torneo, Carlos Alcaraz. Una sfida di grande prestigio per il ligure, che all’Ariake Coliseum affronta il campione in carica del Japan Open e uno dei giocatori più attesi della stagione. Il match è in programma oggi, sabato 3 ottobre, non prima delle 5:30 italiane.

Per Alcaraz si tratta del terzo confronto in carriera con Arnaldi. I precedenti sono tutti favorevoli allo spagnolo: il primo risale agli ottavi dello US Open 2023, quando Alcaraz si impose 6-3, 6-3, 6-4; il secondo è quello di Indian Wells 2024, vinto ancora da Carlos in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-0, 6-1.

Tokyo rappresenta una tappa particolare nella stagione di Carlos Alcaraz. Il numero 1 del seeding è tornato in campo allo US Open dopo circa quattro mesi e mezzo di assenza provocati da un infortunio al polso destro. L’ultimo match prima dello stop era stato disputato a Barcellona ad aprile; il rientro ufficiale è arrivato quindi a New York, dove lo spagnolo ha raggiunto i quarti di finale.

La trasferta giapponese è il suo primo torneo ufficiale dopo Flushing Meadows e dopo la Laver Cup di Londra, dove Alcaraz ha fatto parte della squadra europea che ha conquistato il titolo.

L’esordio al Japan Open, però, non è stato una passeggiata. Contro Alex Michelsen Alcaraz ha dovuto rimontare e imporsi 7-6(1), 4-6, 6-1 in due ore e 33 minuti. Lo spagnolo ha anche dovuto adattarsi alle condizioni più lente del cemento di Tokyo e a un servizio sul quale sta sperimentando alcune modifiche.

La vittoria ha comunque allungato la sua striscia positiva nel torneo a sei partite consecutive, considerando anche il percorso che lo ha portato al titolo nella precedente edizione.

Dall’altra parte della rete ci sarà un Matteo Arnaldi che arriva a Tokyo con la necessità di ritrovare continuità.

Il percorso sul cemento nordamericano non è stato semplice. A Washington l’azzurro è stato costretto al ritiro contro Lorenzo Musetti nel secondo set, sul punteggio di 6-0, 3-1, a causa di un problema fisico.

A Montreal, invece, Arnaldi ha ottenuto una vittoria importante contro Fabian Marozsan: 7-5, 2-6, 6-4 in oltre due ore di partita. Il ligure ha poi perso al turno successivo contro Tallon Griekspoor.

A Tokyo, dopo tre sconfitte consecutive, è arrivata la reazione. Arnaldi ha superato la wild card giapponese Rei Sakamoto in rimonta, 2-6, 6-4, 6-4, in due ore e dieci minuti. Un successo costruito soprattutto con la capacità di rimanere dentro la partita dopo un primo set complicato: entrambi i successivi parziali sono stati decisi da un break arrivato nel decimo game.

Il dato più significativo è che Arnaldi e Alcaraz si ritrovano di fronte già al secondo turno. Per il ligure significa affrontare immediatamente la prima testa di serie del tabellone, mentre per lo spagnolo il torneo prosegue con un altro test dopo l’esordio non semplice contro Michelsen.

La superficie potrebbe offrire ad Arnaldi qualche opportunità, soprattutto se riuscirà a prolungare gli scambi e a impedire ad Alcaraz di prendere il controllo immediato con il dritto. Lo spagnolo, dal canto suo, ha mostrato già contro Michelsen di poter cambiare piano tattico quando le condizioni non gli consentono di giocare il suo tennis più aggressivo.

Per Arnaldi sarà dunque anche una prova di tenuta dopo la rimonta con Sakamoto: contro Alcaraz servirà partire meglio e mantenere un livello molto alto per tutta la partita.

In palio non c’è soltanto l’accesso ai quarti di finale del Tokyo Open. Per Arnaldi è l’occasione di misurarsi nuovamente con uno dei protagonisti assoluti del circuito e di verificare, in una delle sfide più prestigiose del suo torneo, quanto sia distante il suo attuale livello da quello del campione in carica. Per Alcaraz, invece, il match rappresenta un altro passaggio nel percorso di ritorno alla piena continuità agonistica dopo il lungo stop.