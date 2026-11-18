AgenPress. “I fascisti che ci sono, e sono anche tanti, devono essere liberi di essere fascisti. Quelli che sono antifascisti devono impedire che il fascismo vada al governo con la politica, con la democrazia e con la lotta di massa, non con le leggi che proibiscono l’esistenza dell’avversario”.

Lo ha dichiarato Piero Sansonetti, intervenendo oggi a “Italia No Limits”, condotto da Roberto Poletti su Giornale Radio.

“Sono comunista e antifascista, ma la legge Scelba mi fa schifo, va cancellata: è un altro divieto. Bisogna fare politica e contrastare Vannacci sul terreno politico, non vietare le idee”, ha aggiunto Sansonetti.