Una bozza di emendamento alla manovra, circolata in ambito ministeriale, prevede un meccanismo specifico per il calcolo della quota contributiva della pensione del personale militare. Il coefficiente di trasformazione verrebbe applicato considerando un’età anagrafica maggiorata fino a quattro anni rispetto a quella effettiva

AgenPress. Una misura previdenziale dedicata al personale delle Forze armate potrebbe trovare spazio nella prossima legge di Bilancio. L’ipotesi è contenuta in una bozza di emendamento alla manovra, circolata in ambito ministeriale, che introduce un meccanismo specifico per il calcolo della componente contributiva della pensione dei militari.

La novità riguarda il coefficiente di trasformazione, il parametro utilizzato per convertire il montante dei contributi accumulati durante la vita lavorativa in una rendita pensionistica. Secondo la proposta, per il personale interessato si applicherebbe il coefficiente corrispondente a un’età superiore rispetto a quella realmente raggiunta al momento del pensionamento, con una maggiorazione che potrebbe arrivare fino a quattro anni.

In sostanza, il sistema riconoscerebbe al militare un’età figurativa più elevata, con l’obiettivo di valorizzare economicamente il trattamento previdenziale e tenere conto delle particolari caratteristiche del servizio svolto.

Il principio alla base della proposta è legato al funzionamento del sistema contributivo. Il coefficiente di trasformazione aumenta con l’età del lavoratore: a parità di montante contributivo, un’età maggiore determina quindi un assegno pensionistico più elevato.

Con il meccanismo ipotizzato nella bozza, un militare che andasse in pensione a una determinata età potrebbe beneficiare del coefficiente previsto per un’età anagrafica superiore, fino a quattro anni.

Non si tratterebbe, dunque, di aggiungere automaticamente quattro anni di contributi alla posizione previdenziale, ma di intervenire sul parametro utilizzato per trasformare il capitale contributivo in pensione. L’effetto sarebbe un incremento della quota contributiva dell’assegno, la cui entità dipenderebbe dall’età effettiva al pensionamento, dal montante accumulato e dalla maggiorazione riconosciuta.

La proposta si inserisce nel più ampio dibattito sulla specificità del comparto Difesa e sicurezza. Il personale militare è infatti sottoposto a condizioni professionali particolari, che comprendono vincoli di servizio, disponibilità operativa, impieghi fuori area, rischi professionali e limitazioni che non caratterizzano la generalità dei lavoratori. La possibilità di riconoscere un trattamento previdenziale differenziato risponde alla richiesta di valorizzare queste peculiarità anche nella fase successiva alla conclusione del servizio.

Il tema delle pensioni del comparto militare è da tempo al centro delle interlocuzioni tra amministrazioni, rappresentanze del personale e governo. La questione riguarda soprattutto l’adeguatezza degli assegni per chi ha iniziato a lavorare quando era già in vigore, in tutto o in parte, il sistema contributivo.

Al momento, è importante sottolineare che si tratta di una proposta contenuta in una bozza di emendamento e non di una misura già approvata. Il testo dovrà essere definito, quantificato sotto il profilo finanziario e sottoposto all’iter parlamentare previsto per la legge di Bilancio. Restano quindi da chiarire diversi aspetti: quali categorie di personale potranno beneficiare della maggiorazione, se il riconoscimento sarà automatico o subordinato a determinati requisiti e quali saranno le modalità applicative.

Da definire anche la copertura economica dell’intervento e la sua eventuale decorrenza. Se confermata nella versione definitiva della manovra, la misura rappresenterebbe un intervento specifico sul sistema previdenziale delle Forze armate, introducendo un criterio di calcolo più favorevole per la componente contributiva della pensione. Per migliaia di militari potrebbe trattarsi di una novità rilevante, ma sarà il testo definitivo dell’emendamento a stabilire la platea dei beneficiari e l’effettivo aumento degli assegni.