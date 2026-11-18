AgenPress. “Schlein e Conte hanno votato contro la legge sull’antisemitismo perché vogliono le preferenze dei propal alle primarie. Questo è il problema”. “Chi ha votato contro ha fatto un errore. La legge non vieta le critiche ai governi israeliani, ma contrasta l’antisemitismo”.

“Indagare su Futuro Nazionale per la violazione della legge Scelba? Così gli fanno prendere più voti”.

Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, intervenendo oggi a “Italia No Limits”, condotto da Roberto Poletti su Giornale Radio, commentando la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma sul movimento di Roberto Vannacci dopo un esposto che richiama la legge Scelba.