La criminologa torna sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi con un lungo intervento sul suo canale YouTube. Nel mirino la consulenza personologica commissionata dalla difesa di Alberto Stasi e finita negli atti della nuova inchiesta su Sempio. Contestati il metodo, le competenze degli autori e l’utilizzo di intercettazioni e video privati della vittima

AgenPress. Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione dopo il nuovo intervento di Roberta Bruzzone. La criminologa e psicologa forense ha dedicato un approfondimento sul proprio canale YouTube alla consulenza personologica relativa ad Andrea Sempio, commissionata dalla difesa di Alberto Stasi e successivamente confluita nel fascicolo della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Un documento di 33 pagine che Bruzzone ha analizzato punto per punto, esprimendo giudizi particolarmente severi sul lavoro svolto dai consulenti e sulle conclusioni contenute nella relazione. Le critiche hanno coinvolto anche l’avvocata Giada Bocellari, legale di Stasi, con la quale la criminologa aveva già avuto contrasti pubblici sulla possibilità di formulare valutazioni psicologiche senza un esame diretto della persona interessata. Secondo Bruzzone, la consulenza presenta «limiti insuperabili» sotto diversi profili e solleva questioni di metodo, competenza professionale e correttezza nell’utilizzo del materiale raccolto.

Uno dei primi aspetti evidenziati dalla criminologa riguarda l’incarico originario affidato ai consulenti. Il lavoro, datato 10 giugno 2026, avrebbe avuto inizialmente l’obiettivo di analizzare alcune registrazioni audio, ripulire i segnali, trascrivere intercettazioni del 2017 relative all’automobile di Sempio e prendere in esame tre video privati.

Secondo la ricostruzione di Bruzzone, tuttavia, il documento avrebbe progressivamente ampliato il proprio campo d’indagine, arrivando a contenere valutazioni sulla personalità di Andrea Sempio, sulle sue presunte reazioni emotive e sulla possibilità di individuare eventuali menzogne attraverso strumenti di analisi dello stress vocale. È proprio questo passaggio a suscitare le maggiori perplessità della criminologa. A suo giudizio, un incarico nato per un’analisi tecnico-forense delle registrazioni sarebbe diventato qualcosa di molto diverso, sconfinando in valutazioni psicologiche che richiederebbero competenze specifiche.

Bruzzone ha concentrato una parte importante del proprio intervento sulle qualifiche professionali dei due autori della relazione. Secondo quanto riferito dalla criminologa, uno sarebbe un esperto di analisi trascrittiva forense e criminalistica, mentre l’altro opererebbe nel settore della cyber-intelligence. Bruzzone contesta che, sulla base delle qualifiche indicate nel documento, non risulterebbero competenze e abilitazioni specifiche per effettuare una valutazione psicologica della personalità. La criminologa richiama in particolare la legge 56 del 1989, che disciplina la professione di psicologo, sottolineando l’importanza di strumenti adeguati per effettuare valutazioni personologiche: colloqui, anamnesi, test validati e formazione clinica. A suo giudizio, non sarebbe possibile costruire un profilo psicologico attendibile limitandosi all’esame di registrazioni, conversazioni e materiali raccolti durante un’indagine. Si tratta delle valutazioni espresse da Bruzzone nel suo video, che non costituiscono una pronuncia giudiziaria sulla validità della consulenza.

Un altro punto centrale riguarda l’articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale, che stabilisce il divieto di perizie sul carattere e sulla personalità dell’imputato, nonché sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Bruzzone sostiene che questo principio debba essere considerato anche quando si parla di consulenze tecniche di parte, soprattutto se vengono formulate valutazioni sulla personalità di un soggetto senza un esame diretto.

Nel suo intervento cita anche il professor Catanesi, chiamato a occuparsi di una valutazione psicopatologica nell’ambito della nuova inchiesta. Secondo quanto riferito dalla criminologa, lo specialista avrebbe evidenziato le difficoltà di elaborare un quadro clinico coerente in assenza di un esame diretto di Sempio. La contestazione di Bruzzone è quindi duplice: da una parte la mancanza di un confronto diretto con l’interessato, dall’altra l’assenza, secondo quanto da lei rilevato, di competenze professionali specifiche tra gli autori della relazione.

La parte più delicata dell’intervento riguarda l’utilizzo dei video privati di Chiara Poggi e la trascrizione di alcuni dialoghi contenuti nelle registrazioni. Bruzzone contesta il fatto che materiale particolarmente intimo della vittima sia stato inserito nell’analisi per sostenere alcune considerazioni sulla conoscenza che Sempio avrebbe avuto dei contenuti dei video.

La criminologa sottolinea quella che considera una contraddizione: da una parte, nella relazione sarebbe stato richiamato il rispetto della riservatezza e della dignità di Chiara; dall’altra, sarebbero stati riportati dialoghi privati attraverso trascrizioni utilizzate per sostenere determinate interpretazioni. «La dignità di una ragazza uccisa è stata sacrificata», è la dura valutazione espressa da Bruzzone, che considera non dimostrato il collegamento tra gli elementi riportati nella consulenza. La psicologa forense solleva inoltre dubbi sulle modalità di trascrizione automatica dei video attraverso strumenti di intelligenza artificiale, chiedendo maggiori garanzie sulla provenienza del materiale e sulle procedure utilizzate per elaborarlo.

Tra gli altri aspetti criticati compare il riferimento al Voice Stress Analyzer, uno strumento che dovrebbe individuare eventuali segnali di stress nella voce e che viene talvolta presentato come mezzo per riconoscere le menzogne. Bruzzone contesta l’affidabilità scientifica di questo approccio e la possibilità di utilizzare simili strumenti per ricavare conclusioni attendibili sulla sincerità di una persona. Nel suo ragionamento richiama anche i limiti previsti dal nostro ordinamento per l’impiego di strumenti finalizzati a verificare la capacità di ricordare e valutare i fatti, nonché la loro attendibilità processuale. La criminologa critica inoltre alcuni passaggi della relazione nei quali sarebbero stati interpretati dialoghi, registrazioni e contenuti audio, arrivando a suo giudizio a formulare collegamenti non sufficientemente dimostrati.

Le critiche alla consulenza si intrecciano con il precedente confronto tra Bruzzone e l’avvocata Giada Bocellari. La criminologa ricorda che la difesa di Alberto Stasi aveva contestato in passato le valutazioni psicologiche formulate su di lui senza un esame diretto. Una posizione che, secondo Bruzzone, sarebbe in contraddizione con il ricorso a una consulenza personologica su Andrea Sempio costruita senza averlo incontrato direttamente. Da qui l’accusa di utilizzare criteri differenti a seconda della persona sottoposta ad analisi.

Bruzzone ha contestato quella che considera un’incoerenza della strategia difensiva, sottolineando che il rispetto della riservatezza e dei limiti metodologici dovrebbe valere per tutti, indipendentemente dalla posizione processuale. Il tono del video è particolarmente polemico e la criminologa non risparmia osservazioni dirette nei confronti della legale di Stasi.

L’intervento di Bruzzone si inserisce in una fase particolarmente delicata della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, mentre Alberto Stasi sta scontando la condanna definitiva a 16 anni di reclusione.

La consulenza personologica è soltanto uno degli elementi entrati nel confronto tra le diverse parti coinvolte nella vicenda. La sua effettiva rilevanza dovrà essere valutata nelle sedi competenti, distinguendo le osservazioni tecniche dalle interpretazioni e dalle polemiche mediatiche. Bruzzone, intanto, ha espresso un giudizio netto: a suo avviso il documento presenta criticità metodologiche e scientifiche che ne comprometterebbero il valore.

Il caso di Garlasco continua così a svilupparsi su più fronti, tra nuove analisi, consulenze contrapposte e strategie difensive. E mentre gli accertamenti giudiziari proseguono, anche il confronto pubblico tra gli esperti e i legali delle parti continua ad alimentare l’attenzione su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni.