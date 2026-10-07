7 ottobre, Mollicone (FDI): “Data infame, dovere della memoria è un imperativo morale”

AgenPress. “Il 7 ottobre è una data infame. Oggi, nell’anniversario di quel massacro orrendo che ha causato la morte di 1.200 persone inermi e il sequestro di 250 ostaggi, ribadiamo che il dovere della memoria non è un’opzione di parte, ma un imperativo morale e d’azione.”

Lo dichiara Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, nella giornata del memoriale per le vittime dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 in Israele.

“Proprio ieri, in preparazione di questa giornata di memoria e di riflessione, abbiamo promosso – insieme alle istituzioni della comunità ebraica e all’Ambasciatore Peled – alla Camera dei Deputati l’evento ‘Per non dimenticare’, proiettando gli episodi sette e otto della quinta stagione di Fauda,” spiega Mollicone. “La scelta di proiettare Fauda è stata voluta e simbolica: non è una semplice fiction, ma una docu-fiction intrisa di verità e di realtà drammatica. Sul set dell’ultima stagione c’erano persone colpite in prima persona dagli eventi del 7 ottobre: attori rientrati nei ranghi operativi per trarre in salvo i civili a Sderot, fino a membri della produzione e tecnici che hanno perso la vita o dei famigliari in quel tragico mattino. Abbiamo voluto far conoscere e proiettare quest’opera per contrastare il negazionismo e la disinformazione con la forza dei fatti reali.”

Il Presidente Mollicone pone l’accento sulla necessità di una vigilanza costante e preannuncia un’iniziativa politica immediata:

“I fatti di cronaca e le informazioni di sicurezza dimostrano che la minaccia del terrorismo è attuale e riguarda l’intero Occidente. Non possiamo tollerare che nelle nostre città si tengano manifestazioni volte a celebrare questo eccidio o organizzazioni contigue al terrorismo. Per questo motivo, presenteremo una interrogazione parlamentare sulle proteste e sui cortei annunciati in questi giorni, per verificare se non integrino gli estremi di apologia del terrorismo, incitamento all’odio razziale e all’antisemitismo. Sosteniamo inoltre con fermezza la battaglia per inserire l’organizzazione dei Fratelli Musulmani nella lista UE delle compagini terroristiche.”

“Richiamando le parole della Senatrice Liliana Segre, quelle notti insonni dal 7 ottobre ad oggi appartengono alla coscienza di tutti noi. C’è un confine netto e inviolabile tra il legittimo dissenso politico e l’incitamento all’odio e al terrore anti-israeliano. Con il Ddl antisemitismo e con la nostra azione istituzionale, continuiamo a difendere la dignità umana e i valori della civiltà. Il ricordo delle vittime del 7 ottobre rimarrà scolpito per sempre nella nostra memoria,” conclude Mollicone.