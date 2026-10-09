Eni Plenitude, bollette più care senza avvertire i clienti: la class action arriva davanti al Tribunale di Milano

AgenPress. Nuova tappa dell’iniziativa avviata dalle associazioni dei consumatori Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori e iConsumatori contro Eni Plenitude per aumenti in bolletta non comunicati in maniera adeguata. La class action approda al Tribunale di Milano, dove martedì 13 ottobre è in programma un’udienza.

“Sulla base delle segnalazioni di numerosi consumatori e di quanto rilevato nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – affermano i rappresentanti delle associazioni dei consumatori –, Eni Plenitude ha posto in essere pratiche commerciali scorrette e aggressive. Nello specifico, ha modificato in maniera unilaterale le condizioni economiche dei contratti di fornitura di gas ed energia elettrica tra settembre 2023 e novembre 2024, senza una preventiva informazione contrattuale a una parte significativa della clientela interessata. Dagli accertamenti condotti risulta che almeno il 6,4% dei clienti coinvolti, circa 158mila consumatori, non ha ricevuto la comunicazione relativa alla variazione, come desumibile dai report negativi delle notifiche trasmessi dallo spedizioniere incaricato. Nonostante ciò, la società ha comunque applicato le nuove condizioni contrattuali, impedendo a tali clienti l’esercizio del diritto di recesso. L’Antitrust ha chiuso il procedimento con l’accettazione degli impegni di Eni Plenitude, ma riteniamo che ciò non risolta la questione. Gli utenti che hanno subito aumenti della bolletta senza aver ricevuto comunicazioni preventive chiare e verificabili devono ottenere il rimborso integrale degli importi addebitati illegittimamente e il risarcimento dei danni. È quello che chiediamo con la class action e che ribadiremo in Tribunale”.

I clienti Eni Plenitude che ritengono di aver subito aumenti nelle bollette di luce e gas senza aver ricevuto comunicazioni preventive possono presentare reclamo e richiedere informazioni sulle modalità di adesione alla class action rivolgendosi alle associazioni Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori e iConsumatori, attraverso i rispettivi sportelli e canali ufficiali.