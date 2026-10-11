Biagio Maimone nominato responsabile della comunicazione della Fondazione dei Commercialisti di Milano

AgenPress. Il giornalista Biagio Maimone è stato nominato responsabile della comunicazione della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. La nomina è stata conferita dal presidente della Fondazione, dott. Marcello Guadalupi e dal Consiglio della Fondazione.

Maimone si occuperà della comunicazione esterna dell’ente, in coordinamento con la Presidenza e con il Consiglio di Gestione, contribuendo alla valorizzazione e alla diffusione delle attività, delle iniziative e dei progetti promossi dalla Fondazione.

La Fondazione ODCEC di Milano, espressione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, svolge un ruolo significativo nella promozione della formazione, dell’aggiornamento professionale, delle iniziative culturali e scientifiche e delle occasioni di confronto sui temi di interesse per la professione, per il mondo economico e per la società.

Giornalista e comunicatore, Biagio Maimone vanta una lunga esperienza nel settore dell’informazione e della comunicazione istituzionale e sociale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse testate giornalistiche ed è stato corrispondente per l’Italia del quotidiano italo-americano America Oggi.

Ha inoltre ricoperto l’incarico di segretario generale del Club del Marketing e della Comunicazione, maturando una specifica esperienza nell’ambito della comunicazione e delle relazioni con i media.

Attualmente ricopre il ruolo di direttore della comunicazione della Fondazione Bambino Gesù del Cairo ed è Coordinatore per l’Italia della World Religious Tourism Network.

È autore del volume La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario, nel quale approfondisce il valore della comunicazione quale strumento di dialogo, conoscenza e crescita sociale.

Con il nuovo incarico, Maimone metterà la propria esperienza professionale e le competenze maturate nel campo dell’informazione e della comunicazione al servizio della Fondazione dei Commercialisti di Milano, con l’obiettivo di rafforzarne la visibilità e favorire una più ampia conoscenza delle sue attività presso il pubblico, gli organi di informazione e gli interlocutori istituzionali.

L’incarico avrà durata sino al 31 dicembre 2027.

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al presidente Marcello Guadalupi e a tutti i componenti del Consiglio della Fondazione per questa prestigiosa opportunità, che accolgo con profondo onore, viva riconoscenza e grande entusiasmo», ha dichiarato Biagio Maimone.