Kiev, attacco russo su Zaporizhzhia: cinque morti, tra cui due bambini. Colpito un palazzo residenziale

Le forze russe hanno colpito all’alba un edificio di cinque piani con bombe aeree guidate. Undici i feriti. Danneggiati anche altri edifici residenziali. Proseguono le operazioni di soccorso

AgenPress. È di cinque morti, tra cui due bambini, e 11 feriti il bilancio dell’attacco russo condotto nella mattinata di oggi, sabato 10 ottobre, contro la città ucraina di Zaporizhzhia. Secondo quanto riferito dai media ucraini, che citano le autorità locali, le forze russe hanno colpito con bombe aeree guidate un edificio residenziale di cinque piani, provocando gravi danni alla struttura.

L’attacco è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l’aeronautica militare delle Forze armate ucraine ha segnalato il lancio di bombe aeree guidate da parte di velivoli tattici russi diretti verso la città. La notizia è stata riportata da Ukrainska Pravda e da altre testate ucraine.

Il bombardamento ha provocato il crollo di parte della struttura del palazzo, con danni particolarmente gravi a uno degli ingressi e cedimenti a livello del secondo piano. I soccorritori sono intervenuti sul posto per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie e prestare assistenza ai feriti.

Secondo gli aggiornamenti diffusi dalle autorità regionali, l’attacco ha interessato anche altre zone della città, danneggiando complessivamente almeno 26 edifici residenziali, tra palazzi e abitazioni private. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite nelle ore successive al bombardamento.

Il raid si inserisce in una nuova ondata di attacchi russi contro Zaporizhzhia, città del sud-est dell’Ucraina situata non lontano dalla linea del fronte. Anche nella giornata di venerdì 9 ottobre la città era stata colpita da bombe aeree guidate, in un attacco che aveva causato una vittima e diversi feriti.

Il bilancio dell’ultima incursione è stato aggiornato nel corso della mattinata, mentre le autorità locali continuavano a verificare le conseguenze dei bombardamenti e a coordinare gli interventi dei servizi di emergenza.

La morte di due bambini rende ancora più grave il bilancio umano dell’attacco, che ha colpito direttamente un edificio destinato ad abitazioni civili. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare con il proseguimento delle operazioni di soccorso e la verifica delle condizioni delle persone coinvolte.