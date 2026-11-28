Il sisma è stato registrato al largo di Manhattan Beach. I vigili del fuoco hanno avviato controlli in tutta la città. Al momento non risultano feriti né danni alle strutture

AgenPress. Una scossa di terremoto di magnitudo 5 ha colpito la California nella mattinata di sabato 28 novembre 2026, facendo scattare l’allerta nell’area metropolitana di Los Angeles. Secondo le prime informazioni diffuse dallo United States Geological Survey (USGS), il sisma è stato registrato nei pressi di Manhattan Beach, nella contea di Los Angeles.

La scossa ha provocato preoccupazione tra i residenti della zona, dove le autorità hanno immediatamente avviato le verifiche per accertare eventuali conseguenze sull’edilizia e sulle infrastrutture. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles ha attivato il proprio piano di risposta alle emergenze sismiche, inviando squadre di controllo presso 106 stazioni distribuite sul territorio cittadino.

Dalle prime verifiche non sarebbero emersi feriti o danni strutturali. Anche le autorità locali di Manhattan Beach hanno invitato la popolazione a mantenere alta l’attenzione, ricordando che dopo una scossa di questa intensità possono verificarsi repliche nelle ore e nei giorni successivi.

Al momento non risulta inoltre alcuna minaccia tsunami associata all’evento.

La California è una delle aree a maggiore attività sismica degli Stati Uniti. Il territorio si trova infatti lungo il sistema di faglie della costa occidentale nordamericana, dove interagiscono la placca pacifica e quella nordamericana. Tra le strutture geologiche più conosciute figura la faglia di San Andreas, responsabile di una parte significativa dell’attività sismica della regione.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei cittadini. L’attenzione resta concentrata soprattutto sulle possibili scosse di assestamento e sulle verifiche degli edifici e delle infrastrutture, mentre proseguono gli aggiornamenti sulla situazione nell’area di Los Angeles.