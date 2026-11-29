La rete satellitare di SpaceX sarebbe stata sfruttata da Teheran per sostenere le operazioni militari contro le forze statunitensi dopo l’inizio dei raid di Washington e Tel Aviv contro l’Iran. A rivelarlo è il Washington Post, che cita quattro persone informate sulle operazioni e un rapporto militare riservato. Anche il Pentagono avrebbe utilizzato la tecnologia satellitare della società di Elon Musk, ma attraverso la versione militare Starshield e con un piano non adatto alle operazioni con droni

AgenPress. La tecnologia satellitare di Elon Musk finisce al centro della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Secondo un’inchiesta del Washington Post l’Iran avrebbe utilizzato i servizi Internet satellitari Starlink, gestiti da SpaceX, per sostenere le proprie operazioni militari contro le forze statunitensi in Medio Oriente. La rivelazione riguarda l’utilizzo non autorizzato di una tecnologia diventata negli ultimi anni uno strumento strategico per le comunicazioni nelle aree di conflitto. Le informazioni sono state confermate al quotidiano americano da quattro persone a conoscenza delle operazioni, che hanno chiesto di mantenere l’anonimato per timore di ripercussioni.

La vicenda risalirebbe ai primi giorni di marzo, quando Stati Uniti e Israele hanno avviato i bombardamenti contro l’Iran. La risposta di Teheran è arrivata con il lancio di missili balistici e droni contro installazioni militari statunitensi nella regione. Proprio in quei giorni Elon Musk avrebbe scoperto che la sua rete satellitare veniva utilizzata, senza autorizzazione, sia dall’Iran sia dalle forze armate americane.

Secondo le ricostruzioni del Washington Post, Starlink sarebbe stato sfruttato dalle forze iraniane per mantenere le comunicazioni e coordinare le operazioni militari, nonostante gli attacchi statunitensi e israeliani avessero preso di mira le infrastrutture di comunicazione tradizionali del Paese. Un aggiornamento classificato sulla guerra, trasmesso durante l’estate al segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, avrebbe descritto l’impiego della tecnologia per il comando e controllo delle forze iraniane e per seguire le operazioni dei droni d’attacco senza pilota. Il documento sarebbe stato prodotto dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), responsabile delle operazioni militari americane in Medio Oriente.

Starlink avrebbe quindi rappresentato per Teheran un sistema di comunicazione alternativo, capace di garantire collegamenti anche in una situazione nella quale le reti convenzionali risultavano sottoposte alla pressione delle operazioni militari. Non è stato invece accertato che la tecnologia sia stata utilizzata nello specifico attacco iraniano del primo marzo contro la base militare americana di Port Shuaiba, in Kuwait, nel quale sono morti sei militari statunitensi.

La scoperta avrebbe provocato una forte irritazione in Elon Musk. Secondo le fonti citate dal quotidiano americano, il proprietario di SpaceX era particolarmente contrariato nell’apprendere che una tecnologia sviluppata dalla sua società venisse impiegata per sostenere le operazioni di un Paese impegnato militarmente contro gli Stati Uniti. Ma la sorpresa non riguardava soltanto l’Iran.

Musk avrebbe infatti scoperto che anche il Pentagono utilizzava una versione militare della tecnologia satellitare, denominata Starshield, per far funzionare i droni d’attacco LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System).

Il problema, secondo la ricostruzione del giornale, riguardava il piano di abbonamento utilizzato: il Dipartimento della Difesa avrebbe pagato una sottoscrizione destinata alle operazioni terrestri, più economica rispetto a quella necessaria per l’impiego sui velivoli.

Una differenza commerciale e tecnica che avrebbe aperto un ulteriore contenzioso tra SpaceX e le forze armate americane. Musk aveva già dichiarato pubblicamente che utilizzare il servizio commerciale Starlink per sistemi d’arma avrebbe costituito una violazione delle condizioni contrattuali.

Interpellato dal Washington Post, il Dipartimento della Difesa americano ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’esistenza del rapporto del Comando centrale che avrebbe descritto l’utilizzo iraniano di Starlink. La portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson, non ha voluto confermare né smentire l’impiego della rete satellitare da parte delle forze iraniane, compresa l’eventuale utilizzazione nell’attacco contro la struttura militare di Port Shuaiba.

La questione assume un significato ancora più delicato considerando il ruolo che Starlink ha avuto negli ultimi mesi all’interno dell’Iran. La tecnologia satellitare di SpaceX è stata infatti resa disponibile gratuitamente agli utenti iraniani che possiedono un terminale dopo che, nel mese di gennaio, il governo di Teheran aveva imposto un blackout delle comunicazioni Internet durante le proteste contro il regime.

Il servizio ha permesso a dissidenti, attivisti e cittadini comuni di aggirare le restrizioni governative e continuare a comunicare con l’esterno. Starlink, tuttavia, non è autorizzato a operare commercialmente in Iran. I terminali sono arrivati nel Paese anche attraverso canali non ufficiali e reti di contrabbando. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, migliaia di dispositivi sarebbero stati introdotti clandestinamente con il sostegno del governo statunitense. Ed è proprio qui che emerge il problema: una tecnologia messa a disposizione della popolazione per garantire la libertà di comunicazione potrebbe essere intercettata o confiscata dalle autorità iraniane e successivamente utilizzata anche per scopi militari.

Gli esperti di settore citati dal Washington Post spiegano che SpaceX potrebbe teoricamente disattivare i terminali rilevati sul territorio iraniano. Tuttavia, un blocco generalizzato finirebbe per privare della connessione anche i cittadini che utilizzano il servizio per aggirare la censura. A differenza dell’Ucraina, dove SpaceX ha collaborato con le autorità militari per creare una lista di terminali autorizzati, in Iran sarebbe molto più difficile distinguere gli utenti civili da quelli riconducibili alle forze armate.

Il caso evidenzia un problema sempre più importante negli scenari di guerra contemporanei: il controllo delle infrastrutture tecnologiche private utilizzate dagli eserciti. Starlink conta su una costellazione di migliaia di satelliti in orbita bassa e garantisce collegamenti Internet anche in territori privi di infrastrutture terrestri funzionanti. Una capacità che lo ha trasformato in uno strumento di grande interesse militare.

La stessa SpaceX ha sviluppato Starshield, una piattaforma distinta, pensata per applicazioni governative e militari. Il precedente della guerra in Ucraina aveva già mostrato quanto fosse difficile impedire a un avversario di utilizzare questi dispositivi. Nel gennaio 2026, infatti, Kiev aveva chiesto a Musk di limitare l’impiego di Starlink dopo aver individuato terminali satellitari installati su droni russi. SpaceX aveva successivamente introdotto restrizioni sulla velocità di movimento dei dispositivi e collaborato con le autorità ucraine per autorizzare soltanto i terminali registrati.

Ora il caso iraniano apre un nuovo fronte. La possibilità che una rete privata possa essere utilizzata contemporaneamente da civili, alleati e avversari militari solleva interrogativi sulla sicurezza delle comunicazioni, sulla gestione delle autorizzazioni e sul potere delle aziende tecnologiche nelle guerre moderne.

La vicenda mette soprattutto in evidenza una contraddizione: gli strumenti che possono consentire ai cittadini di comunicare liberamente anche sotto un regime autoritario possono diventare, nelle mani di chiunque riesca a procurarseli, anche un supporto per operazioni militari.