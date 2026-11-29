Il presidente del Senato interviene dopo i cori offensivi rivolti alla ministra durante la manifestazione femminista di Roma.

Un messaggio pubblicato su Facebook accompagna il video delle contestazioni e riaccende il dibattito sul rispetto del dolore personale nel confronto politico

AgenPress. «Sincera e affettuosa vicinanza al ministro Roccella». È il messaggio che Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha voluto rivolgere alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, dopo le frasi offensive pronunciate da alcune partecipanti al corteo femminista organizzato a Roma sabato 28 novembre. La Russa ha scelto di intervenire attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, condividendo le immagini della manifestazione nelle quali si sentono i cori indirizzati alla ministra. Ad accompagnare il filmato compare una scritta molto chiara: «Avete superato ogni limite, vergognatevi». Parole che esprimono la condanna del presidente di Palazzo Madama per quanto accaduto durante una manifestazione nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne.

Al centro della polemica ci sono le frasi intonate da un gruppo di manifestanti durante il corteo di Non Una di Meno. Tra gli slogan scanditi è stato pronunciato anche: «Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato». Un riferimento diretto alla tragica morte di Luigi Cavallari, marito della ministra, deceduto lo scorso giugno dopo essere annegato nel lago di Vico, nel Viterbese.

Il video dei cori è stato diffuso sui social e successivamente rilanciato dalla stessa Roccella, che ha accompagnato le immagini con un commento di poche parole: «Non una parola di meno». L’episodio ha suscitato immediate reazioni nel mondo politico, con numerosi esponenti delle istituzioni che hanno espresso solidarietà alla ministra e condannato il riferimento al suo lutto familiare.

Prima dell’intervento di La Russa era arrivata anche la presa di posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva definito il coro «indegno e oltraggioso».

La premier ha sottolineato come utilizzare il dolore di una donna per la perdita del marito come strumento di contestazione politica non abbia nulla di civile né di umano, manifestando alla ministra vicinanza e affetto. Anche diversi componenti del governo hanno espresso la propria indignazione. Tra questi il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. La condanna è arrivata anche da esponenti dell’opposizione, con parlamentari del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che hanno manifestato solidarietà alla titolare del dicastero.

L’intervento di Ignazio La Russa si inserisce in una giornata di forti polemiche, nella quale il corteo romano contro la violenza di genere è finito al centro dell’attenzione anche per i comportamenti di una parte dei partecipanti. La manifestazione aveva portato nelle strade della Capitale numerose persone, con rivendicazioni legate ai diritti delle donne, alla prevenzione della violenza e al contrasto del patriarcato.

Le frasi rivolte a Roccella hanno però provocato una reazione politica trasversale, riportando al centro dell’attenzione il confine tra contestazione e offesa personale. Il messaggio del presidente del Senato si chiude idealmente proprio su questo punto: la vicinanza umana alla ministra e la condanna di parole che hanno tirato in ballo una tragedia familiare, trasformando il lutto in uno slogan di contestazione.