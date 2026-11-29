AgenPress. Lorenzo Musetti firma una vittoria pesantissima nella finale di Coppa Davis 2026. Sulla superficie indoor della BolognaFiere Arena, il numero due azzurro supera Rafael Jódar e regala all’Italia il primo punto nella sfida contro la Spagna. Il tennista di Carrara si impone con il punteggio di 6-7(4), 6-2, 6-1, al termine di una partita intensa e combattuta, durata tre ore e un minuto. Una prestazione di carattere, costruita attraverso una rimonta dopo un avvio complicato e un primo set sfuggito quando sembrava ormai nelle mani dell’italiano. Davanti a circa diecimila spettatori, Musetti ha dimostrato grande capacità di reazione, trascinato dal pubblico bolognese che ha sostenuto gli azzurri dall’inizio alla fine.

L’inizio della partita sembra promettere una giornata relativamente tranquilla per Musetti. L’azzurro parte con grande personalità, trova subito le misure del campo e mette in difficoltà il giovane spagnolo con il suo repertorio tecnico, fatto di variazioni, accelerazioni e rovesci a una mano. Musetti riesce a portarsi sul 4-1, dando l’impressione di avere il controllo dell’incontro. Jódar, però, non si arrende. Il ventenne madrileno reagisce, recupera il break di svantaggio e riesce a riportare il punteggio in equilibrio.

Si arriva così al tie-break, dove lo spagnolo riesce a imporsi per 7-4, conquistando un primo set lunghissimo, durato circa 80 minuti. Per Musetti è un momento delicato: dopo aver avuto la possibilità di chiudere la prima frazione, si ritrova costretto a inseguire.

La situazione si complica ulteriormente all’inizio del secondo set. Jódar conquista il servizio e strappa subito la battuta all’italiano, portandosi sul 2-0. Ma proprio nel momento più difficile arriva la reazione di Musetti.

Il tennista italiano ritrova profondità nei colpi, aumenta l’intensità degli scambi e comincia a mettere in difficoltà l’avversario. Recupera immediatamente il break e cambia completamente l’inerzia della partita. Lo spagnolo, dopo aver speso moltissime energie nella prima frazione, comincia ad accusare la fatica. Musetti ne approfitta e conquista il secondo set con un netto 6-2. L’azzurro non si ferma: la sua superiorità prosegue anche nella terza frazione, nella quale riesce a infilare una striscia di nove game consecutivi, indirizzando definitivamente l’incontro. Jódar prova a reagire, ma Musetti non concede più spazio. Il 6-1 finale certifica una rimonta di grande valore tecnico e mentale.

Nel corso del primo set il giovane spagnolo aveva accusato un problema alla zona della caviglia e del piede destro, interrompendo temporaneamente il gioco per ricevere l’assistenza del fisioterapista. Il tennista era riuscito a riprendere regolarmente la partita e a conquistare il tie-break, ma nel prosieguo dell’incontro la fatica è diventata sempre più evidente. Jódar arrivava alla finale dopo una stagione particolarmente impegnativa, con 84 partite disputate nel suo primo anno da professionista. Un elemento che, secondo la ricostruzione di As, ha pesato nella parte conclusiva della sfida.

Il successo contro Jódar conferma lo straordinario percorso di Musetti in questa edizione della Coppa Davis. Il toscano aveva già battuto Seong Chan Hong nei quarti di finale, contribuendo al passaggio dell’Italia contro la Corea del Sud. In semifinale aveva poi superato Jakub Menšík e partecipato, insieme ad Andrea Vavassori, alla vittoria decisiva nel doppio contro la Repubblica Ceca. Con il successo nella finale contro Jódar, Musetti porta così a quattro le vittorie conquistate in settimana, tra singolare e doppio. Una presenza fondamentale per la squadra guidata dal capitano Filippo Volandri, soprattutto in un’edizione nella quale l’Italia deve fare a meno di Jannik Sinner.

La vittoria di Musetti consegna agli azzurri il primo punto della finale contro la Spagna di David Ferrer. Il confronto prosegue con il secondo singolare, che vede opposti Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz. In caso di parità, sarà il doppio decisivo ad assegnare la Coppa Davis.

L’Italia insegue la quarta Insalatiera consecutiva, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025, e il quinto titolo complessivo della propria storia. La rimonta di Musetti rappresenta un primo passo fondamentale. A Bologna, davanti al pubblico di casa, gli azzurri hanno ancora una volta dimostrato di poter contare su un gruppo capace di reagire alle difficoltà e di lottare fino all’ultimo punto. La Coppa Davis è ancora da conquistare, ma Lorenzo Musetti ha già regalato all’Italia una vittoria che pesa tantissimo.