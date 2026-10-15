La nuova frontiera è digitale: educare alla libertà, non soltanto proteggere dai rischi

I social sono diventati una parte della vita degli adolescenti. La sfida degli adulti è riconoscere i segnali del disagio, comprendere i meccanismi della rete e accompagnare i ragazzi verso un’autonomia consapevole

AgenPress. Negli ultimi mesi, con la serie SEGNALI, la Fondazione Insigniti OMRI ha cercato di affrontare una domanda che riguarda tutti noi: che cosa possiamo fare per riconoscere i segnali della violenza prima che diventino fatti di cronaca?

Abbiamo ascoltato il contributo delle neuroscienze, della scuola, della psicologia, della giurisprudenza e della sociologia. Pietro Pietrini ci ha invitato a considerare la complessità dello sviluppo adolescenziale; Mario Rusconi ha richiamato la responsabilità educativa della scuola; Silvia Calzolari e Silvia Nanni hanno posto l’attenzione sui segnali della violenza e del disagio; Vito Tenore ha contribuito alla riflessione dalla prospettiva giuridica; Maurizio Fiasco ha approfondito i meccanismi delle dipendenze e del gioco d’azzardo.

Competenze diverse, unite dalla convinzione che la prevenzione cominci molto prima dell’emergenza: quando qualcuno sa osservare, ascoltare e riconoscere un cambiamento che merita attenzione.

Oggi dobbiamo portare questa riflessione in un ambiente nel quale i ragazzi trascorrono una parte crescente della loro vita: quello digitale.

La rete è diventata una piazza

Per un adolescente, i social non sono soltanto strumenti tecnologici. Sono luoghi di incontro, di confronto, di riconoscimento. È lì che si condividono esperienze, si coltivano passioni, si cercano amicizie e si sperimenta la propria identità.

Per questo non basta dire ai ragazzi di spegnere il telefono. Sarebbe come pensare di risolvere ogni difficoltà relazionale chiedendo loro di abbandonare la piazza nella quale si incontrano con gli amici.

Ma sarebbe altrettanto ingenuo considerare quello spazio neutrale.

Nella rete si possono trovare conoscenze, opportunità e relazioni positive. Si possono incontrare, però, anche umiliazioni pubbliche, cyberbullismo, modelli irrealistici, linguaggi d’odio e comunità che trasformano la sopraffazione in motivo di appartenenza.

Un contenuto può essere ripetuto, condiviso, commentato e amplificato fino a diventare, agli occhi di chi lo incontra quotidianamente, qualcosa di normale. La violenza può essere rappresentata come intrattenimento, l’aggressività come forza, l’umiliazione altrui come occasione per ottenere approvazione.

Non accade a tutti e non accade inevitabilmente. Ma è un rischio che merita attenzione, soprattutto quando incontra fragilità personali, solitudine e bisogno di riconoscimento.

Quando l’algoritmo incontra la fragilità

Dobbiamo comprendere che cosa significhi crescere in un ambiente digitale progettato anche per catturare e trattenere l’attenzione.

Le notifiche richiamano continuamente lo sguardo. I sistemi di raccomandazione selezionano i contenuti sulla base di diversi segnali. Lo scorrimento senza fine permette di passare da un’esperienza all’altra senza un momento naturale di conclusione. Le interazioni possono premiare la provocazione e rendere visibile ciò che suscita reazioni immediate.

Questi meccanismi non producono automaticamente dipendenza o violenza. Possono tuttavia rendere più difficile interrompere l’utilizzo, alimentare l’esposizione ripetuta a determinati contenuti e rafforzare dinamiche che un adolescente non sempre possiede ancora gli strumenti per valutare criticamente.

È qui che il richiamo di Maurizio Fiasco ai meccanismi dell’offerta e delle dipendenze assume un significato più ampio. Non possiamo attribuire ogni responsabilità alla persona che utilizza un servizio senza interrogarci anche sulle caratteristiche del servizio stesso.

Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare ciò che ci ricordano le neuroscienze: la capacità di valutare i rischi, controllare gli impulsi e prevedere le conseguenze delle proprie azioni si sviluppa progressivamente. Un adolescente può conoscere una regola senza essere sempre in grado di applicarla nelle situazioni di maggiore pressione emotiva o sociale.

La risposta, dunque, non può essere soltanto un appello all’autocontrollo dei ragazzi. Deve comprendere ambienti digitali più sicuri, regole adeguate, educazione e adulti capaci di accompagnare la crescita.

Il segnale non è soltanto ciò che vediamo

Nella mia esperienza ho imparato quanto sia importante distinguere il fatto dalle condizioni che lo precedono. Quando un episodio di violenza arriva all’attenzione delle istituzioni, l’urgenza è accertare le responsabilità e tutelare le persone coinvolte. La prevenzione, però, ci obbliga a porci anche un’altra domanda: che cosa avremmo potuto riconoscere prima?

Nel mondo digitale questa domanda è particolarmente difficile. Non sempre i genitori conoscono i gruppi frequentati dai figli, il linguaggio utilizzato nelle conversazioni o il significato che assumono determinati contenuti. Non sempre la scuola riesce a comprendere che cosa accade fuori dall’aula e continua a produrre effetti dentro l’aula.

Un cambiamento improvviso nelle abitudini, un isolamento crescente, un’aggressività insolita, una perdita di interesse per le relazioni reali o una preoccupazione eccessiva per l’approvazione ricevuta online possono meritare attenzione. Nessuno di questi elementi, preso isolatamente, dimostra che un ragazzo sia destinato a sviluppare comportamenti violenti. Sono segnali da comprendere nel loro contesto, senza etichette e senza diagnosi improvvisate.

Anche la radicalizzazione online ci invita a questa prudenza. Non è sufficiente imbattersi in un contenuto estremo per intraprendere un percorso di radicalizzazione. È necessario comprendere le relazioni, le dinamiche di gruppo, le motivazioni personali e le circostanze che possono trasformare un interesse in adesione, e un’adesione in comportamento.

La prevenzione non consiste nel sorvegliare indiscriminatamente ogni ragazzo. Consiste nel creare le condizioni affinché un disagio possa essere riconosciuto e affrontato prima che si trasformi in isolamento, sopraffazione o violenza.

L’autonomia non si scarica. Si costruisce.

Il dibattito sulle soglie di età per accedere ai social è importante, ma non esaurisce la questione educativa.

La proposta europea EU KIDS Act, presentata nel settembre 2026, va nella direzione di una maggiore tutela dei minori e di una responsabilità più incisiva delle piattaforme. È un passaggio significativo, perché riconosce che la sicurezza non può dipendere soltanto dalla capacità del singolo di difendersi.

Ma nessuna regola può sostituire interamente il compito degli adulti.

L’autonomia non nasce all’improvviso il giorno in cui si raggiunge una determinata età. Si costruisce attraverso esperienze progressive, limiti comprensibili, fiducia e responsabilità. Non basta concedere l’accesso a uno strumento: occorre aiutare a comprenderne le opportunità, i rischi e le conseguenze.

Essere educatori digitali significa, prima di tutto, conoscere almeno in parte gli ambienti nei quali i ragazzi si muovono. Significa parlare con loro di ciò che incontrano, insegnare a riconoscere la manipolazione, distinguere un’informazione da un richiamo pubblicitario e comprendere che il consenso del gruppo non rende giusto un comportamento.

Significa anche dare l’esempio. Non possiamo chiedere ai figli di interrompere continuamente la connessione se noi stessi non sappiamo rinunciare al telefono durante una conversazione, un pasto o un momento di condivisione.

E dobbiamo ricordare che il tempo trascorso online non ha sempre lo stesso significato. Creare, imparare, comunicare con gli amici e scorrere passivamente contenuti per ore sono esperienze differenti. La questione educativa riguarda anche la qualità dell’esperienza, non soltanto la sua durata.

Una responsabilità che non può essere delegata

La famiglia ha il compito di accompagnare e stabilire regole coerenti. La scuola può educare alla cittadinanza digitale e riconoscere i cambiamenti che incidono sulla vita degli studenti. Le istituzioni devono promuovere prevenzione, formazione e collaborazione tra i servizi competenti.

Alle piattaforme spetta una responsabilità altrettanto concreta: progettare servizi adeguati all’età, ridurre i rischi prevedibili, garantire strumenti di tutela realmente efficaci e impedire che la ricerca del coinvolgimento prevalga sulla protezione dei minori.

Non possiamo chiedere soltanto ai genitori di essere più attenti se gli strumenti a loro disposizione sono insufficienti. Non possiamo chiedere soltanto agli insegnanti di riconoscere il disagio se mancano occasioni di formazione e reti di supporto. E non possiamo chiedere ai ragazzi di difendersi da meccanismi che gli adulti stessi faticano a comprendere.

La responsabilità deve essere condivisa, ma non confusa: ciascuno è chiamato a fare la propria parte.

Tornare alla persona

Il percorso SEGNALI nasce dalla convinzione che la prevenzione richieda uno sguardo capace di andare oltre l’episodio e di mettere in dialogo competenze diverse.

La sfida digitale non modifica questa convinzione. La rende ancora più attuale.

La tecnologia cambia i luoghi nei quali i ragazzi si incontrano, i tempi delle relazioni e le modalità con cui vengono influenzati. Non cambia, però, il loro bisogno di essere ascoltati, riconosciuti e accompagnati da adulti credibili.

Dobbiamo imparare a leggere i segnali che arrivano dalla rete senza trasformare ogni comportamento in un allarme, ma anche senza liquidare come una semplice fase della crescita ciò che richiede attenzione.

Proteggere i minori non significa sottrarli al mondo digitale. Significa aiutarli ad abitarlo con consapevolezza, senza rinunciare alla relazione educativa e senza lasciare che la tecnologia occupi lo spazio che dovrebbe appartenere agli adulti.

La libertà non consiste nel poter fare tutto senza limiti. Consiste nel diventare progressivamente capaci di scegliere, comprendere le conseguenze delle proprie azioni e rispettare gli altri.

È questo il compito che ci attende: costruire un ambiente digitale più sicuro e, nello stesso tempo, una comunità reale nella quale nessun ragazzo debba cercare esclusivamente online il riconoscimento che non riesce a trovare altrove.

Perché i segnali possono arrivare da uno schermo. Ma la responsabilità di riconoscerli rimane nostra

di Francesco Tagliente, Prefetto, Presidente della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana