Stacchiotti (Gruppo FS): “Nel 2025 età media dei dipendenti scesa a 41,5 anni”

AgenPress. L’età media dei dipendenti del Gruppo FS è scesa a 41,5 anni nel 2025, rispetto ai 48,4 del 2017 e ai 42,7 del 2021. Un’evoluzione che riflette anche il ricambio generazionale in atto nell’azienda, dove oltre il 65% delle persone assunte negli ultimi cinque anni ha meno di 30 anni. È quanto ha dichiarato Francesca Stacchiotti, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS, intervenendo al panel “Valorizzare talenti e sviluppare competenze: la visione strategica necessaria”, nell’ambito dell’evento “Job Evolution 2026” del Sole 24 Ore.

“Questi numeri non raccontano soltanto un turnover. Raccontano una trasformazione culturale. Stiamo assistendo all’ingresso di una nuova generazione di professionisti che porta energie, competenze digitali, nuove aspettative e nuovi modi di apprendere e collaborare”, ha affermato Stacchiotti. “Il valore delle nuove generazioni va oltre il contributo professionale immediato. I giovani possono favorire l’innovazione dell’intera organizzazione grazie alla familiarità con le tecnologie emergenti, alle nuove prospettive sui processi di lavoro e a una diversa sensibilità verso la collaborazione, l’apprendimento continuo e la valorizzazione delle differenze individuali e culturali”.

Per valorizzare il contributo delle nuove professionalità e favorire la crescita delle persone all’interno dell’organizzazione, il Gruppo FS affianca alle opportunità di ingresso percorsi di sviluppo delle competenze e iniziative dedicate alla promozione dei talenti.

Nel 2026, in Italia, circa 61mila persone sono state coinvolte in attività formative, per un totale di oltre 2 milioni di ore di formazione. Accanto alla formazione, FS promuove iniziative di People Development e Talent Management rivolte anche alle nuove generazioni. Tra queste, NexTGeN offre ai giovani occasioni di confronto diretto con il top management e di approfondimento dei temi della governance e della strategia aziendale, ampliando le loro conoscenze e la comprensione delle dinamiche del Gruppo oltre gli ambiti specifici del proprio ruolo.

Attrarre nuove professionalità è soltanto una parte della sfida. In un mercato del lavoro in cui le persone possono confrontare numerose opportunità, la permanenza in azienda dipende sempre più dalla qualità dell’esperienza lavorativa e dalla possibilità di costruire un percorso coerente con le proprie aspirazioni. Per le nuove generazioni, così come per i professionisti con maggiore esperienza, emergono tre condizioni fondamentali: poter crescere, sentirsi valorizzati e conciliare il lavoro con la vita personale.

Su questi pilastri il Gruppo FS sviluppa una proposta di valore per le persone che integra cultura aziendale, leadership, opportunità professionali, welfare, salute, benessere e flessibilità.

“Vogliamo costruire un’azienda in cui non si debba chiedere alle persone di restare. Vogliamo costruire ogni giorno le condizioni perché scelgano di farlo, attraverso opportunità di crescita, qualità dell’esperienza lavorativa, attenzione al benessere e un progetto professionale capace di evolvere insieme alle loro aspirazioni”, ha concluso Stacchiotti.