Caso Ilaria Salis, la Corte d’Appello di Milano annulla la decisione di primo grado

La sezione Lavoro ha dichiarato nullo il provvedimento che aveva condannato l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra a pagare oltre 300 mila euro a due ex assistenti. La decisione è legata a un vizio nella corretta instaurazione del contraddittorio

AgenPress. La Corte d’Appello di Milano, sezione Lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento di primo grado che aveva condannato Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), al pagamento di oltre 300 mila euro in favore di due suoi ex assistenti, Valentina Dadda e François Gelmetti.

La decisione della Corte riguarda un aspetto procedurale della vicenda: un difetto nell’instaurazione del contraddittorio, ovvero nella corretta partecipazione delle parti al procedimento giudiziario. Un principio fondamentale del processo, che garantisce a ciascuno la possibilità di conoscere le contestazioni e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Al centro della vicenda c’è il rapporto di lavoro tra Salis e i due ex collaboratori, che contestano le modalità con cui si è concluso il loro incarico. Secondo quanto sostenuto da Dadda e Gelmetti, il licenziamento sarebbe stato ingiustificato.

Nel giudizio di primo grado era arrivata una condanna al pagamento di compensi mensili che, complessivamente, superavano i 300 mila euro. Il provvedimento è stato successivamente impugnato e la Corte d’Appello di Milano è intervenuta rilevando un vizio nella procedura che aveva portato alla decisione.

La dichiarazione di nullità per un difetto del contraddittorio non equivale, di per sé, a una pronuncia definitiva sul merito della controversia lavorativa. Il punto centrale è la regolarità del procedimento con cui era stata emessa la decisione di primo grado.

Le conseguenze concrete dipendono dal contenuto integrale dell’ordinanza o della sentenza d’appello, in particolare dalle disposizioni adottate per la prosecuzione del giudizio e dall’eventuale necessità di rinnovare gli atti processuali.

Per questo motivo, la decisione non può essere interpretata automaticamente come un accertamento dell’infondatezza delle pretese dei due ex assistenti, né come una conclusione definitiva della controversia.

Il caso mette in evidenza il peso delle garanzie processuali nelle controversie di lavoro, anche quando sono coinvolte figure politiche di rilievo nazionale ed europeo. La corretta instaurazione del contraddittorio è infatti una condizione essenziale per assicurare un confronto processuale regolare tra le parti.

L’attenzione si sposta ora sugli effetti concreti della decisione della Corte d’Appello e sugli eventuali passaggi successivi del procedimento. Per ricostruire con precisione l’esito della controversia sarà determinante verificare il testo integrale del provvedimento, distinguendo la nullità processuale dall’accertamento delle responsabilità e dei diritti economici rivendicati dalle parti.