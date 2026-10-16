Ravetto (FN): “Meloni si abbassa ad attaccarmi sul personale, non ha argomenti nel merito”

AgenPress. “Se un presidente del Consiglio si abbassa a fare attacchi personali sui trasformisti e sulle dimissioni, senza rispondere alle mie richieste, significa che non ha argomentazioni nel merito”.

Lo ha dichiarato Laura Ravetto, deputata di Futuro Nazionale, intervenendo oggi a “Corrente alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Mi ha particolarmente stupito che Meloni abbia fatto un attacco personale a me e a Futuro Nazionale. Il nemico della premier dovrebbe essere la sinistra, non Futuro Nazionale. È un attacco un po’ scomposto, ma non mi ha distolto dalla mia attività politica”, ha aggiunto Ravetto.