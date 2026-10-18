Esplosione e incendio nella base militare canadese di Wainwright: almeno sette morti e decine di feriti

AgenPress. Almeno sette persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione, seguita da un incendio, nella base militare canadese di Wainwright, in Alberta. A riferire la notizia è l’emittente canadese Global News, che cita diverse fonti militari.

L’episodio ha provocato gravi conseguenze all’interno della struttura militare, situata nella provincia occidentale dell’Alberta. L’esplosione, seguita dal propagarsi delle fiamme, avrebbe causato un bilancio pesante in termini di vittime e feriti.

Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno provocato l’esplosione. Restano da chiarire anche l’origine dell’incendio e l’eventuale coinvolgimento di materiali o attrezzature militari.

Le autorità competenti dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause dell’incidente. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, mentre il bilancio delle vittime e dei feriti potrebbe essere soggetto a verifiche.

La premier dell’Alberta Danielle Smith, scrive la Cbc, ha scritto su X che la provincia sta “venendo a conoscenza di un incendio significativo e tragico che sta colpendo molti dei nostri coraggiosi militari”. Le prime notizie, riporta sempre la tv canadese, parlano di “un incendio in un’area di addestramento”.

“Il nostro pensiero va a tutte le coraggiose donne e ai coraggiosi uomini coinvolti”, ha affermato il primo ministro Mark Carney.