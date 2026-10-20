Donald Trump, maxi-aiuti agli agricoltori Usa: 8 miliardi di dollari contro il caro gasolio

Il presidente americano promette un sostegno temporaneo al settore agricolo per compensare l’aumento dei costi del diesel durante la stagione del raccolto. L’annuncio è arrivato nel corso di un comizio in Kansas

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un nuovo programma di aiuti da 8 miliardi di dollari destinato agli agricoltori americani, con l’obiettivo di contrastare l’aumento dei costi del gasolio e sostenere il settore agricolo durante la stagione del raccolto.

A riferirlo sono i media americani, secondo cui il piano sarà avviato dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e avrà carattere temporaneo. Le risorse saranno destinate a compensare, almeno in parte, le spese sostenute dagli agricoltori per il diesel, un carburante essenziale per il funzionamento di trattori, mietitrebbie e altri macchinari utilizzati nelle attività agricole.

«Stasera sono lieto di annunciare che il Dipartimento dell’Agricoltura lancerà un nuovo programma di aiuti, fornendo ai nostri agricoltori 8 miliardi di dollari di sostegno per compensare i costi del diesel durante la stagione del raccolto», ha dichiarato Trump nel corso di un comizio in Kansas.

L’iniziativa punta a offrire un aiuto concreto agli operatori agricoli alle prese con il rincaro del carburante, una delle voci di spesa che incidono maggiormente sulla gestione delle aziende, soprattutto nei periodi di intensa attività nei campi.

L’aumento del prezzo del gasolio può infatti tradursi in un incremento dei costi per la lavorazione dei terreni, la raccolta e il trasporto dei prodotti agricoli. Un fenomeno che rischia di comprimere i margini delle imprese, in particolare di quelle più esposte alle oscillazioni dei prezzi energetici.

Con il programma da 8 miliardi di dollari, l’amministrazione Trump intende quindi alleggerire temporaneamente questa pressione economica e consentire agli agricoltori di affrontare la stagione del raccolto con maggiori risorse a disposizione.

Restano da chiarire le modalità operative del programma, compresi i criteri per accedere ai finanziamenti, le categorie di beneficiari e i tempi di erogazione dei contributi. Saranno le indicazioni del Dipartimento dell’Agricoltura a definire nel dettaglio l’applicazione della misura.

L’annuncio conferma l’attenzione della Casa Bianca verso le difficoltà del comparto agricolo, chiamato a confrontarsi con costi di produzione variabili e con le incertezze del mercato energetico.

La sfida, per l’amministrazione americana, sarà trasformare lo stanziamento annunciato in un sostegno tempestivo ed efficace, capace di raggiungere le aziende agricole durante una fase cruciale dell’anno produttivo.