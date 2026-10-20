Iran e Russia, mai così vicine: Teheran e Mosca rafforzano la cooperazione strategica

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sottolinea il livello senza precedenti dei rapporti con Mosca. Al centro dei colloqui con Sergey Lavrov i principali dossier internazionali, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, con particolare attenzione alla cooperazione economica e nucleare

AgenPress. «Mai nella nostra storia Iran e Russia hanno collaborato così strettamente come ora». Con queste parole, affidate a un post su X, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha descritto lo stato attuale delle relazioni tra Teheran e Mosca, dopo i colloqui nella capitale iraniana con il suo omologo russo Sergey Lavrov.

L’incontro conferma la crescente importanza del partenariato tra i due Paesi, accomunati dalla volontà di rafforzare i rispettivi interessi strategici in uno scenario internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e da un progressivo riassetto degli equilibri di potere.

Durante i colloqui, i due ministri hanno affrontato alcune delle principali crisi internazionali, concentrandosi sulle situazioni in Libano, Palestina, Ucraina e Yemen. Temi che riflettono l’ampiezza degli interessi diplomatici di Iran e Russia e il loro tentativo di coordinare le rispettive posizioni sui principali scenari di crisi.

Il confronto ha riguardato anche la necessità di ampliare la cooperazione economica e nucleare, considerata un elemento centrale del rafforzamento dei rapporti bilaterali.

Per Teheran e Mosca, il dialogo diplomatico rappresenta infatti uno strumento per consolidare la propria influenza internazionale e promuovere una maggiore integrazione nei settori strategici, energetici e commerciali.

La dimensione economica assume un ruolo particolarmente rilevante nel rapporto tra i due Paesi. L’obiettivo è sviluppare ulteriormente gli scambi e ampliare le forme di collaborazione, in un contesto segnato dalle sanzioni occidentali e dalle difficoltà di accesso a una parte dei mercati internazionali.

Anche il settore nucleare costituisce un ambito sensibile delle relazioni bilaterali. La cooperazione in questo campo si inserisce in un quadro più ampio, nel quale si intrecciano esigenze energetiche, interessi industriali e questioni legate alla sicurezza internazionale.

L’eventuale ampliamento di questa collaborazione resta tuttavia osservato con attenzione dalle potenze occidentali, soprattutto per le implicazioni che il programma nucleare iraniano continua ad avere sugli equilibri regionali e sui rapporti con gli Stati Uniti e l’Europa.

Il rafforzamento dell’intesa tra Iran e Russia assume un significato che va oltre i rapporti diplomatici tra i due governi. Entrambi i Paesi mirano a preservare e accrescere il proprio peso internazionale, mantenendo margini di manovra in una fase di forte competizione geopolitica.

La convergenza su alcuni dossier non implica necessariamente una completa sovrapposizione degli interessi nazionali, ma offre a Teheran e Mosca maggiori opportunità di coordinamento politico ed economico.

Le dichiarazioni di Araghchi evidenziano dunque la volontà iraniana di presentare la relazione con la Russia come una partnership strategica di primo piano. Resta da verificare in che misura questa intesa si tradurrà in nuovi accordi concreti e in un coordinamento più stretto sulle crisi internazionali.

Il messaggio politico lanciato da Teheran è comunque chiaro: la relazione con Mosca è considerata una componente fondamentale della strategia iraniana, tanto sul piano diplomatico quanto su quello economico e nucleare.