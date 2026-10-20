Napoli. Blitz contro il traffico di droga e le attività illecite dal carcere: 9 persone raggiunte da una misura cautelare

AgenPress. È in corso un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli, con il supporto del personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, per dare esecuzione a una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.
Il provvedimento riguarda nove persone, domiciliate o detenute in diverse province italiane: Napoli, Siracusa, Catania, L’Aquila, Cosenza e Rovigo.
Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di una serie di reati che comprendono l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, il traffico di sostanze stupefacenti, l’estorsione, le lesioni personali, la violenza privata e la violenza o minaccia finalizzata a costringere qualcuno a commettere un reato.
L’intervento congiunto dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria si inserisce nell’ambito delle attività investigative coordinate dalla Dda di Napoli, finalizzate a fare luce sulle condotte contestate e sulle eventuali responsabilità delle persone coinvolte.
La misura cautelare è stata disposta dall’autorità giudiziaria sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini. La posizione dei nove indagati dovrà essere valutata nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.
Ulteriori dettagli sull’operazione e sugli sviluppi investigativi potranno emergere con il completamento delle attività in corso.