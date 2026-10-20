Castel Volturno. Lite a scuola. 14enne colpisce un coetaneo con un’arma a serramanico

Un episodio di violenza tra giovanissimi scuote Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 14 anni avrebbe colpito un coetaneo con un’arma a serramanico. Il ferito è stato trasportato in ospedale

AgenPress. Momenti di tensione a Castel Volturno, dove una lite tra due giovanissimi sarebbe degenerata in un’aggressione con un coltello. Protagonisti della vicenda sono due ragazzi, entrambi minorenni: un 14enne avrebbe colpito un coetaneo con un’arma a serramanico, provocandogli delle ferite.

Il ragazzo ferito è stato soccorso e accompagnato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non sono noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

L’episodio si sarebbe verificato nel contesto scolastico, facendo emergere ancora una volta il problema della violenza tra adolescenti. Resta da chiarire che cosa abbia scatenato il litigio e come si sia arrivati all’utilizzo dell’arma.

La presenza di un coltello in una discussione tra ragazzi trasforma in pochi istanti un diverbio in una situazione potenzialmente molto pericolosa, con conseguenze fisiche e psicologiche per tutti i giovani coinvolti.

Sulla vicenda saranno necessari ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, individuare le eventuali responsabilità e chiarire le circostanze in cui il 14enne sarebbe entrato in possesso dell’arma.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza dei più giovani e sull’importanza della prevenzione della violenza, attraverso il dialogo tra famiglie, scuola e istituzioni.

La ricostruzione resta in aggiornamento, in attesa di ulteriori informazioni ufficiali sull’accaduto e sulle condizioni del ragazzo ferito.