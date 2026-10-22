Carte Pokémon da record: ex decoratore inglese ritrova un tesoro in soffitta e diventa milionario

AgenPress. Una dimenticanza durata oltre quindici anni si è trasformata nella vincita più inaspettata della vita. Un ex decoratore in pensione residente nel Regno Unito è diventato ufficialmente milionario dopo aver venduto all’asta una straordinaria collezione di carte Pokémon dimenticata in casa. Il prezioso lotto è stato battuto da una nota casa d’aste britannica per la cifra record di 1,56 milioni di sterline (circa 1,86 milioni di euro).

Le carte, acquistate ed esposte molti anni prima tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, erano rimaste riposte all’interno di vecchi scatoloni polverosi e custodite nella soffitta dell’abitazione. Il proprietario le aveva quasi del tutto dimenticate, finché un recente riordino dello scantinato non lo ha spinto a rispolverare i contenitori e a far valutare l’intera raccolta da esperti del settore.

La perizia ha rivelato una serie di pezzi d’epoca in condizioni di conservazione pressoché perfette (il cosiddetto stato mint), che hanno fatto impazzire collezionisti e investitori arrivati da ogni angolo del pianeta.

A fare la differenza e a far lievitare la cifra finale ben oltre le stime della vigilia è stata la presenza di carte rare appartenenti al set base originale del franchise nipponico:

Il leggendario Charizard Shadowless prima edizione: la carta olografica della prima generazione di mostriciattoli, considerata un vero e proprio status symbol nel collezionismo, ha registrato rilanci serrati fino ad essere aggiudicata per centinaia di migliaia di sterline.

La collezione comprendeva rarità e confezioni ancora sigillate distribuite in edizione limitata durante i primissimi tornei ufficiali della fine degli anni ’90.