Diffamazione contro la BBC, un giudice di Miami fissa per l’11 dicembre la testimonianza sotto giuramento di Donald Trump

AgenPress. Nuovo sviluppo nell’infinita battaglia legale tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i vertici dei media internazionali. Un giudice federale di Miami ha stabilito che il tycoon dovrà testimoniare sotto giuramento (deposizione) entro e non oltre il prossimo 11 dicembre nell’ambito della maxi-causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari da lui intentata contro l’emittente pubblica britannica BBC.

L’ordinanza è stata firmata dal giudice Enjolique Lett in risposta all’istanza urgente presentata dal pool legale della BBC, che lamentava la condotta elusiva dell’ex presidente ed esponenti del suo team legale.

Secondo le rimostranze depositate dai legali del network britannico presso il tribunale di Miami, Donald Trump si sarebbe ripetutamente rifiutato di sottoporsi all’interrogatorio formale predisposto dagli avvocati della difesa.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la cancellazione unilaterale dell’appuntamento precedentemente concordato per il 16 ottobre. Di fronte allo stallo, l’emittente ha sollecitato l’intervento del magistrato affinché imponesse una data improrogabile e vincolante, richiesta accolta dal giudice Lett con la decisione di fissare il termine ultimo per metà dicembre.

Al centro della vertenza legale da 10 miliardi di dollari — promossa da Trump in Florida — c’è un montaggio video trasmesso all’interno del programma d’inchiesta Panorama.

La difesa sostiene che la BBC abbia deliberatamente e con dolo “montato e manipolato” spezzoni del suo celebre discorso tenuto a Washington il 6 gennaio 2021 prima dell’assalto al Campidoglio. Secondo la citazione, le immagini e le frasi sgranate sarebbero state unite per far apparire che Trump stesse istigando direttamente i suoi sostenitori alla violenza, falsando il senso originario del suo intervento.

La BBC rigetta le accuse di diffamazione e difende la correttezza del proprio lavoro giornalistico, chiedendo che Trump sia costretto a rispondere sotto giuramento alle domande dei legali per circostanziare le proprie pretese di risarcimento milionario.

La testimonianza sotto giuramento (in termine tecnico deposition) rappresenta uno snodo cruciale nelle cause civili americane: in tale sede, gli avvocati della BBC avranno l’opportunità di interrogare direttamente il Presidente sui dettagli della sua denuncia, sulle effettive prove del danno d’immagine lamentato e sulle ricostruzioni relative ai fatti di quel giorno.

Se la scadenza dell’11 dicembre verrà rispettata, l’interrogatorio si preannuncia come uno dei confronti legali-mediatici più infuocati dell’anno.