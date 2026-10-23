Renato Loiero al Forum Italiano Innovazione e Sostenibilità 2026 by Remind: Saluti Istituzionali

AgenPress. Si è tenuta a Roma la nuova edizione del Forum Innovazione e Sostenibilità presso la Sala Europa a Palazzo delle Generali. L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma permanente di dialogo e collaborazione, capace di valorizzare le Buone Pratiche, facilitare le partnership strategiche e proporre soluzioni concrete alle sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione. Con il contributo di rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti del Pubblico e Privato, per promuovere un dialogo costruttivo su modelli di sviluppo sostenibile, tecnologie emergenti e politiche per l’innovazione e la sicurezza all’interno del contesto nazionale in chiave globale.

“Oggi innovazione e sostenibilità non rappresentano più due sfide parallele, ma convergono in un unico, grande obiettivo strategico per il presente e il futuro della Nazione. Con il Forum Italiano Innovazione e Sostenibilità by Remind mettiamo insieme queste due visioni per mettere a fattor comune le Buone Pratiche, facilitare le partnership strategiche e proporre soluzioni concrete, replicabili e sostenibili per costruire territori e città più resilienti, sicure e orientate al benessere. Come ci ricorda Papa Leone XIV, questo percorso di evoluzione tecnologica e di conversione ecologica deve necessariamente essere accompagnato da una maggiore responsabilità etica. Un’etica basata sulla custodia del creato che coinvolga mente, cuore e mani”, ha dichiarato Paolo Crisafi, Cavaliere di Gran Croce Presidente di Remind al Forum Innovazione e Sostenibilità by Remind.

Hanno preso parte ai lavori esponenti del Governo Meloni e del Parlamento Italiano ed Europeo; tra cui: Tommaso Foti Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione; Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio: “Mi sembra importante riflettere oggi su innovazione e sostenibilità come fattori complementari e non alternativi. Con la conclusione del PNRR si chiude una stagione straordinaria di investimenti pubblici. La domanda che dobbiamo ora porci, istituzioni e imprese insieme, è come rendere strutturale ciò che è stato straordinario: come fare in modo che le infrastrutture digitali, la transizione energetica, la modernizzazione della pubblica amministrazione continuino a produrre rendimenti anche quando i fondi europei non ci saranno più. La risposta passa per tre condizioni: stabilità normativa, capacità amministrativa e capitale privato. Lo Stato può indicare la direzione e ridurre il rischio, ma il motore della crescita restano le imprese che, come molte di quelle oggi presenti, scelgono di investire in Italia. Un ruolo ancora più rilevante sarà rivestito dal capitale umano. L’intelligenza artificiale e la digitalizzazione stanno ridisegnando il lavoro più rapidamente di quanto i nostri sistemi formativi riescano ad adattarsi. Investire nelle competenze non è una voce di spesa sociale: è la più redditizia delle politiche industriali. Luigi Einaudi ammoniva a «conoscere per deliberare». Forum come questo servono esattamente a questo”.