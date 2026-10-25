La Repubblica, le sue istituzioni, i suoi valori. Il contributo del Commendatore Guido Melis

Guido Melis. Studioso delle istituzioni, cofondatore della Fondazione Insigniti OMRI e presidente del Comitato provinciale di Sassari della Fondazione

AgenPress. La Fondazione Insigniti OMRI annuncia una prossima presentazione del volume «Le istituzioni della Repubblica italiana. 1946-1994» di Guido Melis, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, cofondatore della Fondazione e presidente del Comitato provinciale di Sassari. Un’occasione per approfondire la storia delle istituzioni repubblicane e riflettere sui valori costituzionali e sul significato del servizio al Paese.

Ci sono libri che ricostruiscono il passato e libri che, attraverso la conoscenza della storia, ci aiutano a comprendere meglio il presente e le responsabilità che abbiamo verso il futuro. È in questa prospettiva che guardo all’ultima opera di Guido Melis, Le istituzioni della Repubblica italiana. 1946-1994, pubblicata dal Mulino: un ampio lavoro di ricerca che attraversa quasi mezzo secolo di storia repubblicana, dalla nascita della Repubblica e dai lavori dell’Assemblea costituente alle trasformazioni dello Stato e alla crisi del sistema politico dei primi anni Novanta.

Il valore di questa ricerca non risiede soltanto nella ricostruzione degli avvenimenti, degli assetti istituzionali e delle vicende politiche che hanno segnato la storia del Paese. Il libro ci invita a entrare nella vita concreta delle istituzioni, a guardare oltre le norme, gli organigrammi e le rappresentazioni ufficiali, per scoprire le persone, le competenze, le decisioni e le prassi che hanno contribuito a determinarne il funzionamento. È uno sguardo che porta alla luce anche ciò che rimane spesso lontano dall’attenzione pubblica: il lavoro quotidiano degli apparati, la capacità di affrontare problemi nuovi, le soluzioni elaborate per rispondere alle esigenze del Paese e il contributo di quanti, con professionalità e senso del dovere, hanno concorso alla costruzione e al consolidamento della Repubblica.

Questa prospettiva ci ricorda che le istituzioni non sono realtà astratte, separate dalla società, ma organismi vivi, la cui efficacia dipende anche dalla preparazione, dalla responsabilità e dalla qualità delle persone chiamate a servirle. Dietro ogni struttura amministrativa vi sono esperienze, conoscenze e scelte che incidono sulla vita dei cittadini. Riconoscere questo patrimonio significa anche riconoscere il valore del merito, non come semplice affermazione individuale, ma come capacità di mettere le proprie competenze al servizio della collettività e dell’interesse generale.

È proprio in questa prospettiva che riconosco un legame profondo tra la ricerca di Guido Melis e le finalità della Fondazione Insigniti OMRI. Promuovere la cultura dei principi e dei valori costituzionali significa anche approfondire la storia attraverso la quale la Repubblica ha preso forma, comprendere l’evoluzione delle sue istituzioni e riconoscere il contributo delle donne e degli uomini che, con competenza e senso del dovere, le hanno servite. Significa valorizzare il merito non come semplice riconoscimento personale, ma come espressione di capacità, impegno e responsabilità al servizio della collettività.

La storia delle istituzioni ci ricorda che la Repubblica non è soltanto un insieme di organi e regole, ma una costruzione civile che si rinnova attraverso le persone, le loro scelte e la fedeltà ai principi costituzionali. La Costituzione è una conquista della nostra storia e, al tempo stesso, un patrimonio da conoscere, attuare e trasmettere. Da qui nasce anche la responsabilità verso le future generazioni: offrire ai giovani gli strumenti per comprendere le radici della Repubblica, riconoscere il valore delle sue istituzioni e maturare la consapevolezza di poter contribuire, con le proprie capacità e il proprio impegno, al futuro del Paese..

Per queste ragioni ho concordato con il professor Guido Melis, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nostro cofondatore e presidente del Comitato provinciale di Sassari, di promuovere prossimamente una presentazione del suo volume. Sarà un’occasione per approfondirne i contenuti e aprire un confronto sul rapporto tra storia, istituzioni, Costituzione e cultura del servizio pubblico.

Con questo appuntamento, la Fondazione intende contribuire alla conoscenza della storia repubblicana e alla diffusione dei valori che ne costituiscono il fondamento, promuovendo una riflessione sul merito, sulla responsabilità e sul ruolo delle istituzioni nella vita democratica del Paese.

Conoscere la storia delle istituzioni significa comprendere meglio le radici della Repubblica, riconoscere il valore di chi ha contribuito a costruirla e assumersi la responsabilità di trasmetterne i principi e i valori alle future generazioni.