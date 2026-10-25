Nel 2026, la spesa militare dell’Ucraina si è attestata in media a circa 300 milioni di dollari al giorno

AgenPress. Secondo i calcoli dell’agenzia di stampa russa la TASS, basati sui rapporti del Ministero delle Finanze ucraino, la spesa militare dell’Ucraina nel 2027 ammonterà a 473 milioni di dollari al giorno se il conflitto con la Russia dovesse continuare.

Questa cifra si riferisce esclusivamente alle spese militari, ovvero ai costi relativi ai pagamenti ai militari in servizio attivo e all’acquisto di equipaggiamento, munizioni e attrezzature militari. Non include le spese sociali a sostegno degli ex militari e delle famiglie dei caduti in combattimento, la costruzione di fortificazioni (se non effettuata dal Ministero della Difesa) o qualsiasi altra spesa pubblica. La spesa militare totale per l’anno ammonterà a quasi 173 miliardi di dollari.

Nel 2026, la spesa militare dell’Ucraina si è attestata in media intorno ai 300 milioni di dollari al giorno, escluse le richieste aggiuntive del Ministero della Difesa a fine anno. Se si includono anche queste richieste, il totale sale a 370 milioni di dollari.