La coalizione araba guidata dall’Arabia Saudita abbatte un missile balistico Houthi sopra Riyadh

AgenPress. Le forze della coalizione araba hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dal gruppo ribelle yemenita Ansar Allah (Houthi) verso la capitale saudita Riyadh, ha dichiarato il portavoce ufficiale dell’alleanza, il maggiore generale Turki al-Maliki.

“Le difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai militanti Houthi verso Riyadh”, si legge nel comunicato.

Questo è stato almeno il terzo obiettivo aereo intercettato dalle forze della coalizione durante la notte.