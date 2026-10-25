Parigi: oltre 800mila in piazza e circa mille fermi in tutto il Paese

Sabato di altissima tensione nelle principali città francesi. Un imponente dispositivo di sicurezza con 70.000 agenti in campo non ha evitato duri scontri nella capitale, dove 500 casseur hanno caricato la polizia. Discrepanza tra i numeri dei cortei: per i sindacati i manifestanti sono oltre 800mila, mentre il ministero dell’Interno ne stima 410mila

AgenPress. Una nuova ed imponente giornata di protesta ha attraversato la Francia. Tra studenti, associazioni civili e i rappresentanti del movimento dei Gilet Gialli, le piazze d’Oltralpe sono tornate a riempirsi in massa.

Come di consueto in queste occasioni, si registra una forte spaccatura sulla partecipazione effettiva: secondo i sindacati e gli organizzatori: Hanno preso parte alle manifestazioni oltre 800.000 persone in tutta la nazione (di cui 250.000 soltanto a Parigi).

Secondo il ministero dell’Interno: Il totale dei manifestanti a livello nazionale si attesta attorno a 410.000 presenze (110.000 nella capitale).

Nonostante la natura prevalentemente pacifica di gran parte dei cortei, non sono mancati momenti di grave criticità e violenza urbana. A Parigi la situazione è degenerata nel tardo pomeriggio lungo il Cours de Vincennes, dove un blocco compatto di circa 500 casseur con il volto coperto ha sferrato un violento attacco contro i cordoni delle forze dell’ordine.

Fitti lanci di pietre, bottiglie e oggetti contundenti hanno costretto gli agenti a rispondere con ripetute cariche d’alleggerimento, il lancio di gas lacrimogeni e l’impiego di idranti per disperdere le frange estreme. Scontri e disordini coordinati sono stati segnalati anche in altri centri urbani, tra cui Marsiglia, Lione e Bordeaux.

Per far fronte all’ondata di scioperi e azioni di protesta su scala nazionale, il governo francese ha messo in atto una risposta imponente, schierando 70.000 tra agenti di polizia, gendarmi e reparti speciali su tutto il territorio nazionale.

Il bilancio operativo fornito dalle autorità traccia un quadro di rigido contenimento: a fine giornata si contano circa 1.000 fermi in tutta la Francia. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha difeso la risposta dello Stato, sottolineando come la presenza massiccia delle forze dell’ordine e gli interventi preventivi abbiano permesso di evitare devastazioni su larga scala e il saccheggio dei quartieri commerciali.