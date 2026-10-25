Boxe, Lorenzo Berlusconi conquista il decimo successo di fila a Genova con papà Pier Silvio a bordo ring

Il giovane talento di 16 anni conquista la decima vittoria consecutiva in carriera nell’ambito del «Kombat Tour Italia». Il ring della Palestra Trionfo Genovese di Sampierdarena consacra un percorso sportivo netto e in costante ascesa

AgenPress. Continua l’ascesa inarrestabile di Lorenzo Berlusconi nel mondo del pugilato. Il giovane atleta di 16 anni, figlio dell’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope Pier Silvio Berlusconi e della conduttrice Silvia Toffanin, ha firmato la sua decima vittoria consecutiva in altrettanti incontri disputati, mantenendo uno score perfetto del 100% di affermazioni.

L’ultimo successo in ordine di tempo è arrivato sul quadrato di un luogo storico per la disciplina: la Palestra Trionfo Genovese di Sampierdarena (Genova), struttura ricca di tradizione sportiva dove in passato (nel lontano 1971) si allenò anche la leggenda Muhammad Ali.

L’incontro si è svolto all’interno della cornice del «Kombat Tour Italia», prestigiosa manifestazione che ha visto salire sul ring oltre cento atleti impegnati tra match di pugilato e discipline K1.

Indossando i colori del team Clan Area, il sedicenne si è imposto ai punti al termine di una prestazione solida e matura nella categoria Under 17 fino a 60 kg, confermando le spiccate qualità tecniche e agonistiche già mostrate nelle precedenti uscite a Savona, Sanremo e nel capoluogo ligure.

A fare da spettatore d’eccezione a bordo ring c’era, come di consueto, papà Pier Silvio Berlusconi, che non manca mai di seguire da vicino i progressi sportivi del figlio.

Al termine della proclamazione del verdetto è scattata la gioia di tutto il team e della famiglia: un caloroso abbraccio tra padre e figlio ha festeggiato il traguardo della decima vittoria di fila, a testimonianza di un percorso intrapreso con seria dedizione e lontananza dai riflettori mediatici, focalizzato esclusivamente sulla crescita personale e sportiva dentro il quadrato di gara.