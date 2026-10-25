Sicurezza, Gabrielli: “La repressione da sola non basta, governo affronti le cause dell’insicurezza”

AgenPress. “Se tutto si riduce alla repressione, non abbiamo capito la complessità che abbiamo davanti e non possiamo ottenere risultati effettivi e duraturi. In quattro anni otto decreti sicurezza e un profluvio di norme penali che, dal mio punto di vista, non hanno cambiato molto la realtà”.

Lo ha dichiarato Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, intervenendo oggi a “Domenica specialmente”, condotto da Maurizio Mannoni e Lapo De Carlo su Giornale Radio.

“L’immigrazione viene affrontata sempre a sproposito e in negativo. È un fenomeno che deve essere governato, non strumentalizzato. Serve una regia unitaria che tenga insieme flussi regolari, rimpatri e integrazione. Oggi le politiche dei tre ministeri coinvolti sono spesso scoordinate e le procedure lente e farraginose favoriscono l’illegalità, che è il presupposto dell’insicurezza”, ha aggiunto Gabrielli, criticando l’approccio del governo e proponendo l’istituzione di un ministero o di un’agenzia dedicata al governo dell’immigrazione.

“Le carceri per adulti stanno scoppiando e si pensa di metterci anche i minori. Se a dire queste cose è il massimo responsabile della giustizia in questo Paese, la preoccupazione è grande”, ha concluso Gabrielli, sottolineando la necessità di affiancare agli strumenti repressivi interventi sulle cause sociali dell’insicurezza e sulla condizione giovanile.