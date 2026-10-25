Rosso e Fontana (FI): “Un altro sabato di terrore e guerriglia a Torino. Gravissima presenza del PD a fianco dei violenti”

AgenPress. «Scontri, devastazioni e violenza. Un altro sabato di terrore a Torino, ancora ferita dalle devastazioni della scorsa settimana. Serrande abbassate, negozi blindati, commercianti costretti a barricarsi, famiglie e turisti privati della libertà di vivere la città. Invocano il diritto alla casa, alla salute e all’istruzione: da quando questi diritti si difendono mettendo a ferro e fuoco le città?».

Lo dichiarano il senatore Roberto Rosso, segretario provinciale di Forza Italia a Torino, e Marco Fontana, segretario cittadino che proseguono:

«Gravissima la presenza in piazza del deputato Pd Mauro Berruto, mentre antagonisti e gruppi ProPal prendevano a sassate le nostre Forze dell’ordine e bruciavano l’immagine del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È questo il messaggio che un rappresentante delle istituzioni vuole mandare ai cittadini? Ancora più sconcertante sentirlo parlare di deriva autoritaria: a essere privati della libertà sono i torinesi, ostaggio della paura e della violenza. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di condannare senza ambiguità chi devasta le città e aggredisce gli agenti, non di sfilare con loro.

Altrettanto vergognose le dichiarazioni dell’esponente di Avs Marco Grimaldi, che arriva a sostenere che i tre minorenni fermati con materiale per confezionare molotov non volessero fare male a nessuno. Il disagio giovanile non può diventare un alibi per giustificare comportamenti che mettono a rischio vite umane.

Di fronte a tutto questo, il sindaco Lo Russo chiarisca una volta per tutte da che parte sta: con chi difende legalità e sicurezza o con chi cerca attenuanti per i violenti? Non si può stare con lo Stato il lunedì e con chi lo aggredisce il sabato.

Deve finire l’epoca dell’impunità da cappuccio: nessuno può pensare di devastare una città nascondendo il volto o facendosi scudo del disagio sociale. Per questo, il Governo è intervenuto con nuove e più incisive misure per contrastare la violenza organizzata, rafforzare la prevenzione e affermare il principio che chi rompe paga.

Piena solidarietà e profonda gratitudine alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, ancora una volta chiamati a fronteggiare la violenza nelle nostre strade.», concludono Rosso e Fontana.