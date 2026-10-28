Libri. La Società della Longevità: Come cambia il vivere insieme quando la vita si allunga

AgenPress. La Società della Longevità affronta una delle più grandi trasformazioni del nostro tempo: l’allungamento della vita e le sue conseguenze sulla società, sull’economia, sul lavoro, sul welfare e sulle relazioni tra le generazioni.

Attraverso analisi, riflessioni e proposte, gli autori esaminano le opportunità e le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione, evidenziando la necessità di ripensare modelli sociali, politiche pubbliche e forme di partecipazione civile.

Il volume propone una visione positiva della longevità, non come problema da gestire ma come risorsa da valorizzare, promuovendo una società inclusiva, solidale e capace di riconoscere il contributo delle persone in ogni fase della vita.

Un contributo rivolto a cittadini, amministratori, studiosi, associazioni e a tutti coloro che desiderano comprendere come il cambiamento demografico stia ridefinendo il nostro futuro.