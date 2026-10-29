Cairo sull’addio di Mentana a La7: “Dispiaciuto, nelle prossime settimane decideremo il successore”

AgenPress. L’annuncio dell’addio di Enrico Mentana alla guida e alla conduzione del Tg La7, fissato per il prossimo 23 dicembre, continua a far discutere il mondo dell’informazione. Sulla decisione del direttore è intervenuto direttamente l’editore del gruppo, Urbano Cairo, esprimendo rammarico per la conclusione di un lungo sodalizio professionale ma confermando il rispetto per le intenzioni del giornalista.

«Lui è una persona particolare, siamo anche amici. Dopo tanti anni ci sta che voglia terminare questa esperienza», ha spiegato l’imprenditore, sottolineando di avergli sempre garantito la massima autonomia all’interno del palinsesto.

Riguardo al nome che prenderà le redini della testata giornalistica, Cairo ha smentito le voci di un accordo già siglato, precisando di non aver ancora selezionato il sostituto. L’editore ha chiarito che nei prossimi due mesi la rete valuterà con attenzione i profili idonei prima di rendere nota la decisione. Pur non sbilanciandosi, le indiscrezioni di settore accostano alla rete diversi volti noti della carta stampata e della televisione, così come possibili promozioni interne al corpo redazionale.

Riflettendo sui cambiamenti avvenuti a La7 durante la permanenza di Mentana, Cairo ha evidenziato l’evoluzione della linea editoriale e del panorama giornalistico della rete. L’editore ha ricordato come l’emittente abbia progressivamente ampliato la propria offerta verso un’informazione sempre più bilanciata e plurale rispetto agli esordi della sua gestione.

L’uscita di scena del direttore, prevista in concomitanza con la scadenza del suo contratto a fine anno, si prefigura come un importante momento di svolta per il canale televisivo, che nelle prossime settimane definirà il nuovo assetto della testata.