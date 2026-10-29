Manovra di Bilancio: per le sigarette nel 2027 arriva un doppio rincaro, anticipato di sei mesi il rialzo del 2028

AgenPress. Il pacchetto coperture della nuova Manovra di Bilancio riserva un’ulteriore stretta per i fumatori. Il Governo ha infatti deciso di rivedere il calendario della tassazione sui prodotti da fumo, introducendo nel 2027 un doppio scatto di aumenti per le sigarette.

La novità principale riguarda le tempistiche: la misura anticipa di sei mesi il rincaro che era originariamente programmato per il 2028, facendolo scattare già a metà del prossimo anno per garantire risorse immediate alle casse dello Stato.

Il nuovo percorso di incremento delle accise si articolerà in due momenti distinti all’interno dello stesso anno civile. Primo scatto (1° Gennaio 2027): entrerà in vigore l’adeguamento fiscale già ordinariamente previsto dal percorso pluriennale. Secondo scatto (1° Luglio 2027): verrà applicato con sei mesi di anticipo il rialzo inizialmente fissato per il 1° gennaio 2028.

Questa accelerazione concentrerà nell’arco di soli dodici mesi due revisioni al rialzo del prelievo fiscale, modificando la traiettoria progressiva che era stata impostata con le precedenti leggi di bilancio.

L’intervento mira a rafforzare la dote finanziaria a copertura degli interventi inseriti nella legge di bilancio. Dal punto di vista tecnico, la misura interviene sulla componente specifica dell’accisa applicata al tabacco. Con l’anticipo a luglio 2027, la quota fissa sui tabacchi lavorati raggiungerà prima del previsto i parametri fiscali stabiliti. L’impatto effettivo sul prezzo finale al pubblico dipenderà dall’adeguamento dei listini da parte dei produttori e dalle successive pubblicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tuttavia, la combinazione delle due fasi porterà a un incremento complessivo stimato tra i vari scatti nell’ordine di decine di centesimi a pacchetto. La stretta si inserisce in un quadro generale di rimodulazione fiscale che coinvolge gradualmente anche i trinciati, i prodotti a tabacco riscaldato e i liquidi per le sigarette elettroniche.

Trattandosi di una norma inserita nel testo della legge di bilancio varato dall’esecutivo, la misura passerà ora al vaglio delle Camere per la discussione e la conversione in legge, dove le commissioni competenti esamineranno i dettagli tecnici e il prospetto definitivo dei gettiti attesi.