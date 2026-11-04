AgenPress. Ogni anno, in Italia, si stima l’abbandono di circa 130 mila animali domestici, con gravi ripercussioni non solo sul piano etico, ma anche su quello sanitario e della sicurezza pubblica.

L’abbandono degli animali è una vera e propria piaga sociale e sarà il tema della nuova puntata di “Impronte”, il programma ideato e condotto da Claudia Conte, in onda giovedì 5 novembre alle ore 10.30 su Rai Radio 1.

Ospite della puntata sarà Igor Righetti, conduttore di Rai Radio 1 e grande amante degli animali. Insieme all’influencer Lorenzo Castelluccio e al pet influencer Byron Righetti, è stato scelto come nuovo volto della campagna nazionale “Fuori il traditore”, promossa da LEAL – Lega Antivivisezionista, per sensibilizzare l’opinione pubblica contro l’abbandono degli animali.

Come in ogni puntata, Claudia Conte aprirà anche una finestra dedicata al mondo dei libri, presentando il nuovo volume di Don Cosimo Schena, sacerdote e influencer tra i religiosi più seguiti in rete.

“Da quando ti ho trovato” è una storia intensa nata dall’incontro con Tempesta, una cagnolina abbandonata, che diventa occasione per riflettere sull’accoglienza, sulla fede e sulla straordinaria forza dei legami.

Tra gli ospiti della puntata anche Andrea Candeo, agronomo impegnato nella salvaguardia della fauna, della flora e dell’intero ecosistema. Modello e attore, eletto “Il più bello d’Italia”, Candeo è inoltre uno dei nuovi volti delle campagne dell’associazione Rispetto per Tutti gli Animali, con cui porta avanti il suo impegno per la tutela e il rispetto del mondo animale.