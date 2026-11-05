Trump proclama la “Settimana dell’anticomunismo”: dal 1° al 7 novembre gli Usa contro «l’oscurità del comunismo»

La Casa Bianca ha annunciato sui social la firma del documento da parte del presidente americano. Nel proclama, Donald Trump invita i cittadini a difendere i valori della libertà e della democrazia dalle ideologie comuniste, socialiste e della sinistra radicale. La decisione arriva nel giorno delle elezioni di metà mandato

AgenPress. Donald Trump proclama la «Settimana dell’anticomunismo» negli Stati Uniti. Il presidente americano ha ufficialmente designato il periodo compreso tra il 1° e il 7 novembre come una settimana dedicata alla difesa dei valori fondanti della Repubblica americana e alla memoria delle vittime dei regimi comunisti e socialisti.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social della Casa Bianca nel tardo pomeriggio di mercoledì, mentre il documento presidenziale, firmato il 3 novembre, è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’amministrazione. Nel testo, Trump invita gli americani a proteggere la libertà del Paese da quelle che considera minacce ideologiche, utilizzando un’espressione destinata a far discutere: «Proteggere la nostra fiamma ardente di libertà dall’oscurità del comunismo».

Nel proclama, il presidente sostiene che da oltre un secolo le ideologie comuniste e socialiste rappresentano una minaccia per la libertà individuale, le opportunità economiche e i diritti fondamentali delle persone. Secondo Trump, i sistemi basati sul controllo dello Stato avrebbero prodotto sofferenza, povertà, sfruttamento, violenza e repressione politica in diverse parti del mondo. Il documento non si limita però a ricordare le conseguenze storiche dei regimi comunisti, ma sposta l’attenzione anche sull’attuale situazione politica americana.

«Oggi il nostro esperimento americano deve affrontare nuove minacce, poiché le ideologie socialiste, comuniste e della sinistra radicale trovano sempre maggiore espressione nella nostra Nazione», scrive il presidente. Trump ribadisce inoltre la propria posizione con una dichiarazione netta: «Sotto la mia leadership, l’America non cadrà mai vittima di queste ideologie malvagie e gli Stati Uniti non diventeranno mai un Paese comunista».

Uno degli aspetti più significativi della proclamazione riguarda l’accostamento tra comunismo, socialismo e sinistra radicale. Trump utilizza queste categorie per descrivere le correnti politiche che, a suo giudizio, metterebbero in discussione i principi su cui si fondano gli Stati Uniti.

Nel documento vengono richiamati i valori della Costituzione, le libertà individuali, il consenso dei governati e il libero mercato, indicato come uno dei principali elementi alla base della prosperità americana. Il presidente invita quindi i cittadini a rimanere vigili contro qualsiasi minaccia allo stile di vita statunitense e a difendere i principi della Repubblica. La settimana sarà anche un’occasione per ricordare le persone che hanno subito persecuzioni e privazioni delle libertà sotto i regimi comunisti e socialisti.

La scelta della data non è passata inosservata. La proclamazione è stata firmata il 3 novembre, proprio nel giorno delle elezioni di metà mandato, appuntamento fondamentale per gli equilibri politici americani. La battaglia contro il comunismo e il socialismo rappresenta da tempo uno dei temi centrali della comunicazione politica di Trump, che ha più volte utilizzato queste definizioni per attaccare gli esponenti democratici più progressisti.

La decisione di dedicare un’intera settimana all’anticomunismo assume quindi anche un significato politico, in un momento particolarmente delicato per il confronto tra Repubblicani e Democratici. Non si tratta, tuttavia, di un nuovo provvedimento legislativo né di un ordine esecutivo: la proclamazione presidenziale ha soprattutto una funzione simbolica e politica, con l’obiettivo di promuovere una determinata visione dei valori americani.

La «Settimana dell’anticomunismo» si inserisce in una linea politica già adottata dalla seconda amministrazione Trump. Anche nel novembre 2025 il presidente aveva proclamato una settimana dedicata alla memoria delle vittime del comunismo, ribadendo la necessità di difendere la libertà individuale e l’economia di mercato. Con il nuovo documento, la Casa Bianca rilancia dunque un messaggio che guarda contemporaneamente alla storia e all’attualità politica degli Stati Uniti.

L’obiettivo dichiarato è mantenere viva la memoria delle vittime dei regimi totalitari e riaffermare i principi costituzionali americani. Ma il richiamo esplicito al socialismo e alla sinistra radicale conferma anche quanto la contrapposizione ideologica resti centrale nella strategia politica di Donald Trump.