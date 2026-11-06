Francia, nuova giornata di proteste: in campo 70mila agenti. Il ministro dell’Interno: “Appelli sui social alla violenza, ai blocchi e all’insurrezione”

Sindacati, studenti e Gilet gialli pronti a scendere nuovamente in piazza contro il governo e il caro vita. Le autorità francesi hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza con 70mila tra poliziotti e gendarmi. Parigi teme infiltrazioni di gruppi violenti e possibili scontri, dopo le tensioni registrate nelle precedenti manifestazioni

AgenPress. La Francia si prepara a una nuova fase di mobilitazione sociale. Le proteste che da settimane attraversano il Paese continuano ad allargarsi e vedono convergere realtà diverse: organizzazioni sindacali, studenti delle scuole superiori e delle università, lavoratori e attivisti dei Gilet gialli. Una protesta sempre più ampia, alimentata dal malcontento per il costo della vita, i salari, le condizioni della scuola e la gestione dei servizi pubblici.

Il governo ha deciso di rafforzare al massimo il dispositivo di sicurezza. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha annunciato il dispiegamento di 70mila tra poliziotti e gendarmi su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di impedire che le manifestazioni degenerino in violenze e devastazioni.

A preoccupare le autorità francesi sono soprattutto i messaggi che circolano sui social network. Secondo il ministro dell’Interno, sarebbero numerosi gli appelli a bloccare le strade, occupare edifici pubblici e compiere azioni violente durante le manifestazioni. Nuñez ha denunciato la presenza online di inviti alla violenza, ai blocchi e all’insurrezione, sottolineando che le forze dell’ordine sono pronte a intervenire contro eventuali gruppi intenzionati a provocare disordini.

Il governo teme in particolare l’azione dei cosiddetti black bloc, gruppi di manifestanti che in passato si sono resi protagonisti di scontri con la polizia, incendi e danneggiamenti di negozi e strutture pubbliche. Il ministro ha assicurato che sarà mantenuta una linea di estrema fermezza e che non saranno tollerati episodi di violenza.

La mobilitazione non riguarda soltanto il mondo del lavoro. Accanto ai sindacati, che chiedono aumenti salariali, maggiori tutele e investimenti nei servizi pubblici, sono attesi studenti e rappresentanti del movimento dei Gilet gialli. Le proteste studentesche, inizialmente concentrate sulle condizioni degli istituti scolastici, sulla carenza di insegnanti e sulle difficoltà del sistema educativo, si sono progressivamente unite alle rivendicazioni sociali più ampie.

I sindacati chiedono in particolare un aumento del salario minimo, una revisione delle politiche fiscali, maggiori risorse per la scuola e la sanità e garanzie sull’occupazione. La presenza dei Gilet gialli rappresenta un ulteriore elemento di attenzione per le autorità. Il movimento, protagonista delle grandi proteste francesi tra il 2018 e il 2020, torna a incrociare la propria mobilitazione con quella di lavoratori e studenti.

Il dispositivo annunciato dal ministero dell’Interno prevede 70mila uomini e donne delle forze di sicurezza, tra polizia e gendarmeria. Saranno impiegate anche unità mobili e reparti specializzati, con controlli preventivi nelle stazioni, lungo le principali vie di comunicazione e nelle aree considerate più sensibili.

L’obiettivo è consentire lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate, impedendo contemporaneamente la formazione di cortei spontanei e l’eventuale assalto a edifici pubblici o attività commerciali. Particolare attenzione sarà riservata a Parigi e alle grandi città, dove nelle precedenti giornate di protesta si sono verificati momenti di tensione e scontri.

La mobilitazione francese nasce da una combinazione di fattori economici e sociali. L’aumento del costo della vita, la difficoltà di arrivare a fine mese, la questione salariale e il deterioramento di alcuni servizi pubblici hanno progressivamente ampliato il fronte della contestazione. A queste rivendicazioni si sono aggiunte le critiche alla gestione dell’ordine pubblico e alle risposte del governo alle richieste dei manifestanti.

La convergenza tra sindacati, studenti e Gilet gialli potrebbe dare ulteriore forza alla protesta, trasformandola in un movimento trasversale che coinvolge fasce diverse della società francese. Il governo, intanto, cerca di evitare che il malcontento sociale si traduca in una nuova stagione di violenze nelle strade. La presenza di decine di migliaia di agenti testimonia il livello di allerta raggiunto dalle autorità. La sfida per Parigi sarà riuscire a garantire il diritto di manifestare senza lasciare spazio a nuovi episodi di guerriglia urbana.