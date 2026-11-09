Unc: dl bollette, intervento insufficiente e tardivo, nulla su gas

AgenPress. “Un intervento insufficiente e tardivo” è il giudizio di Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, sul varo del Dl Bollette da parte del Consiglio dei ministri.

“Ci riserviamo una valutazione più puntuale dopo che avremo visionato il testo, ma certo è un decreto intempestivo dato che interviene dopo 9 mesi da quando i prezzi di luce e gas sono iniziati a decollare e gli effetti positivi, ancora di incerta quantificazione, non si vedranno immediatamente” prosegue Vignola.

“Inoltre, è un decreto insufficiente rispetto all’emergenza che le famiglie stanno vivendo, fosse anche solo per il fatto che non si prevede nulla per il riscaldamento, la vera batosta di questo inverno” conclude Vignola.