L’Associazione IGNA organizza a Roma il 18 novembre il Convegno su Salute e IA con patrocinio AMSI, UXU E AISCNEWS

All’Europa Experience “David Sassoli” il confronto tra istituzioni europee, università, ricerca e professionisti sanitari. Con il patrocinio e il contributo di AMSI, UMEM, UXU, AISCNEWS e CISC NETWORK, al centro del dibattito intelligenza artificiale, dati sanitari, infrastrutture digitali, tutela dei diritti e accesso equo alle nuove tecnologie

AgenPress. Mercoledì 18 novembre 2026, dalle 10.00 alle 17.30, l’Europa Experience “David Sassoli” (Piazza Venezia, 6) ospita il convegno «Intelligenza artificiale, dati sanitari e infrastrutture digitali per l’Europa del futuro. Competenze, innovazione e diritti per una sanità più equa e sostenibile», promosso dall’associazione IGNA, presieduta da Lucia Gagliano.

La mattina si aprirà con i saluti istituzionali del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, dell’eurodeputato Mario Mantovani, del direttore del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza, del direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Claudio Casini, di Giovanni Malanchini di Regione Lombardia (in collegamento streaming da Bruxelles), del presidente OPI Roma Maurizio Zega e del professor Ercole Vellone, ordinario di Scienze infermieristiche. I lavori della sessione, dedicata a istituzioni, diritti e strategie europee, saranno guidati dalla moderatrice Mariangela Vanalli.

Interverranno Foad Aodi, presidente nazionale AMSI e docente dell’Università di Roma Tor Vergata, sull’intelligenza artificiale nella salute globale; Jenny C. Di Marco sull’interoperabilità e sul modello omnicanale per la gestione dei dati dei cittadini; Giorgio Pedrazzi, dell’Università di Brescia, sui dataset longitudinali, sullo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), sull’AI Act e sul ruolo delle Regioni nel coordinamento delle infrastrutture europee dei dati; Francesca Frateantonio sulle scritture algoritmiche in ambito scientifico; Emil Mazzoleni, dell’Università di Pavia, sul quadro normativo europeo e italiano relativo alle infrastrutture digitali e all’intelligenza artificiale.

Nel pomeriggio, dedicato a salute, innovazione tecnologica e società, il confronto si sposterà sulle applicazioni concrete: Davide Pellegrino parlerà dell’IA nelle attività psicoeducative nelle RSA, tra opportunità, problemi e rischi; Alberto Borboni, dell’Università di Brescia, delle tecnologie robotiche per la neuroriabilitazione domiciliare e il supporto al caregiver; Maria Elena Pugliese, dell’Istituto S. Anna di Crotone, del servizio Oberon per la gestione domiciliare dei pazienti con disturbo cronico della coscienza.

Lucia Gagliano approfondirà le dimissioni protette e la gestione dei dati sanitari e sociali a livello territoriale, mentre Rodolfo Fernando Rivera, direttore di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Pio XI di Desio, affronterà la domiciliazione dell’anziano fragile con malattia renale cronica e il ruolo del caregiver familiare.

Completeranno la sessione Stefano Zago, dell’Università Statale di Milano, sulla capacità di agire e sui diritti delle persone anziane in condizioni di vulnerabilità neuropsicologica, anche in relazione all’IA; Valentina Bosatta, biotecnologa delle Università di Brescia e Milano, sulle potenzialità e sui rischi dell’intelligenza artificiale nella ricerca oncologica; Daniele Mariotto, giornalista e consulente di comunicazione, sui vantaggi dell’IA nell’approccio clinico-terapeutico ai disturbi comportamentali e alle patologie riconducibili alle disabilità psicofisiche.

IL CONTRIBUTO DI AMSI, UMEM, CO-MAI, UXU, AISCNEWS E CISC NETWORK AL CONFRONTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA SALUTE GLOBALE

All’iniziativa partecipano, portando il proprio contributo al confronto scientifico e istituzionale, e patrocinano l’organizzazione dell’evento, AMSI – Associazione Medici di Origine Straniera in Italia, denominata anche Unione Professionisti della Sanità Internazionali; UXU – Movimento Internazionale Uniti per Unire; AISCNEWS – Agenzia Mondiale di Informazione Senza Confini; CISC NETWORK – Consorzio Informazione Senza Confini.

La rete associativa e i movimenti condividono l’importanza di un dibattito che metta al centro l’accessibilità delle nuove tecnologie, la tutela dei pazienti e l’affidabilità delle informazioni scientifiche, con particolare attenzione alle disuguaglianze sanitarie emerse e accentuate dopo la pandemia.

Su questi aspetti si concentrerà l’intervento del professor Foad Aodi, medico ortopedico e fisiatra, giornalista e divulgatore scientifico internazionale, esperto di salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCeO e docente dell’Università di Roma Tor Vergata, in programma dalle 10.40 alle 11.00.

«L’intelligenza artificiale offre opportunità importanti per la prevenzione, la diagnosi, la ricerca e l’organizzazione delle cure, ma deve essere utilizzata con responsabilità. Non possiamo considerare automaticamente verificata un’informazione soltanto perché prodotta attraverso l’intelligenza artificiale. Ogni contenuto sanitario deve essere sottoposto a controlli, confrontato con le evidenze scientifiche e valutato da professionisti competenti. La tecnologia può sostenere il lavoro medico, non sostituire il giudizio clinico», dichiara Aodi.

AODI: «DAL 2000 RACCONTIAMO LA SALUTE GLOBALE SUI MEDIA INTERNAZIONALI»

«Dal 2000 interveniamo quotidianamente attraverso televisioni satellitari e mezzi di informazione internazionali rivolti a pubblici di diversi continenti, affrontando i temi della salute globale, delle emergenze sanitarie e della cooperazione tra Paesi. Questa esperienza, maturata in oltre 25 anni di attività scientifica e divulgativa, ci ha insegnato quanto sia importante distinguere le informazioni attendibili da quelle non verificate».

«La pandemia ha reso ancora più evidente il valore di una comunicazione sanitaria corretta e accessibile. Oggi l’intelligenza artificiale può favorire la diffusione delle conoscenze, ma anche amplificare errori e disinformazione. La rapidità con cui circola una notizia non ne garantisce la veridicità, soprattutto quando riguarda diagnosi, terapie e salute pubblica».

Per Aodi, l’innovazione deve inoltre raggiungere i sistemi sanitari e le comunità più vulnerabili.

«Non possiamo parlare di progresso se le nuove tecnologie restano accessibili soltanto ai Paesi e alle strutture più avanzate. Servono formazione dei professionisti, sicurezza dei dati, cooperazione internazionale e strumenti capaci di ridurre le disuguaglianze. Anche i professionisti sanitari di origine straniera possono contribuire a costruire collegamenti tra sistemi sanitari, favorendo lo scambio di competenze e conoscenze».

«Il confronto promosso da IGNA rappresenta un’occasione importante per mettere in dialogo istituzioni, università, ricerca e professionisti. Il nostro contributo sarà quello di richiamare l’attenzione su un principio fondamentale: l’intelligenza artificiale deve essere verificabile, affidabile e al servizio delle persone. La tecnologia deve arrivare dove c’è più bisogno, perché il futuro della sanità deve essere non soltanto più digitale, ma anche più equo e umano», conclude Aodi.